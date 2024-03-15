Часть россиян жалуется, мол, за что им наказание, которое прилетает с неба.

Жители Белгородской области в России, еще недавно радовавшиеся проведению так называемой СВО, в течение двух последних дней в соцсетях выразили тысячи опасений относительно того, какая судьба их ждет из-за обстрелов своего региона. Как известно, там идут боевые действия с участием россиян из РДК и Легиона "Свобода России", которые выступают против преступной политики Путина.

Свои сообщения пользователи соцсетей оставляют как и в соцсетях, так и комментируя публикации в российских средствах массовой пропаганды, обращаясь в первую очередь к местным властям.

Как выяснил ТСН.ua, в то время когда центральные российские власти заявляют, мол, все идет по плану, жители Белгородской области, из которой постоянно обстреливают Харьков и Харьковскую область, откровенно удивляются тому, почему теперь они, белгородцы, страдают от обстрелов, массово ищут укрытия, умоляют помочь эвакуировать детей из подвалов и публикуют видео, как пешком с большими сумками убегают в безопасные места.

Например, в одном из белгородских Telegram-каналов россиянка по имени Марина спрашивает других пользователей о том, "как они (РДК – Ред.) туда (до Белгородщины – Ред.) дошли", сравнивая этих военных с кротами.

В свою очередь, ряд других комментаторов, обращаясь к губернатору, кричат о том, что война пришла в Россию и им "страшно жить".

"Страшно видеть раненых и погибших ", — пишет комментатор по имени Анастасия.

Автор другого сообщения возмущается, что вблизи нее нет ни одного укрытия и задает местным властям простой вопрос: "Куда спрятаться?".

Еще одна автор комментария с ником Валерия дала понять, что почему-то "СВО" идет не по плану, о котором отчитывается руководство окупантов.

"Почему я должна бродить с 6 детьми? Оставила дом в поселке Горьковский, а помощи нет никакой… ", — написала жительница этого региона.

В свою очередь, еще одна корреспондентка написала о том, что власти безразлично: "Возможно, я ошибаюсь, но там сверху, не очень беспокоятся о наших проблемах".

Комментатор, оставившая анонимное сообщение, обратилась к пользователям соцсетей со словами, что "все мы устали от того, что творится. Все мы живые люди и всем нам страшно ".

Автор еще одного сообщения жалуется, что многие люди не могут выйти из домов, потому что над их населенным пунктом теперь постоянно летают снаряды и дроны, после чего резюмировала: "Когда будет спасение?!"

Ждут спасения, а сами убивают

15 марта россияне в очередной раз нанесли ракетный удар по Одессе. В результате вражеского ракетного удара по городу погибли 19 человек, из которых один спасатель.

Пострадали 73 человека, из которых 8 — сотрудники ГСЧС.

Из-за угрозы повторных обстрелов со стороны врага спасатели вынуждены были периодически прерывать работы и находиться в укрытиях.

Ударом также повреждены 10 частных домов, станция технического обслуживания, газопровод низкого давления и два пожарно-спасательных автомобиля.

По предварительной информации "Думская", одна из ракет попала в жилой дом на юге города, вспыхнул пожар.

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