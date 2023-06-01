Когда будут новые атаки дронов по Москве: эксперт назвал время и цели ударов

Директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь прокомментировал атаку неизвестных дронов на Москву. Он подчеркнул, что это скорее оказало психологический эффект и объяснил проблемы российской ПВО. Также эксперт предположил, что следующие атаки могут произойти ночью. Под удар могут попасть резиденции Путина, Суровикина и других оккупационных генералов.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

Самусь объяснил, что дроны ночью обнаружить очень сложно, а потому атака на Москву носила скорее психологический характер.

"Мне кажется, что акция носила скорее психологический характер. Если бы эти атаки были ночью, мы знаем по этим "шахедам", что их ночью обнаружить трудно. Зрительного контакта нет, и тогда мишень, которая движется медленно, но низко и в темноте, очень трудно обнаруживать. Надо радары специальные. Проблема современного ПВО в том, что оно разрабатывалось во время Холодной войны. Тогда цели были другие, стандартные - самолеты, крылатые, баллистические ракеты. Но это были большие цели, они имели другие характеристики, летали выше, профиль имели другой", - пояснил он.

Самусь отметил, что маленькие медленные цели из композитных материалов очень сложны для обнаружения радарами.

"Если ты их не определяешь радарами, тогда только визуально, и потом начинается отработка зенитно-артиллерийскими установками, которые Украина, к счастью, получила сейчас. "Гепарды" и другие достаточно эффективно себя показывают. В России таких установок в принципе нет. Их недостаточно, и они как правило используются на фронте. Это системы тактические короткой дальности для защиты войск", - сказал эксперт.

Михаил Самусь подчеркнул, что теперь системы ПВО стягивают в резиденцию Путина, чтобы не тратить дорогие ракеты С-400.

"Теперь их тянут с фронта к резиденции Путина. Надо закрывать системами короткой дальности, потому что С-400 тратить на какой-то дрон... Тем более, радар С-400 не факт, что обнаружит дрон, который летит на высоте 100 метров. Он не имеет такого следа на радарах, как большой металлический самолет или ракета", - сказал он.

Директор New Geopolitics Research Network считает, что атака беспилотников была днем, чтобы психологически повлиять на россиян и теперь у каждого олигарха на Рублевке будет свой "Тор" или "Бук".

"А почему я думаю, что это психологическая атака, а не атака с целью достичь каких-то целей - она была днем. Эти беспилотники видела куча народа. Конечно, их можно сбивать хоть стрелковым оружием или артиллерийскими установками. Использовали ракетные установки, на Рублевке, мне кажется, скоро у каждого олигарха будет штатно "Тор" или "Бук". Когда на вечеринку приглашаешь - смотрите, у меня есть гарантия безопасности", - добавил он.

Самусь объяснил, что новая атака дронов на Москву, вероятно, будет ночью, поскольку тогда их трудно обнаружить. Тогда под удар могут попасть резиденция Путина.

"Думаю, что следующие атаки могут быть ночью, и тогда для российской ПВО будут проблемы - для определения этих беспилотников и недопущения удара по рублевским резиденциям министров, генералов, Суровикина, а возможно и Путина, и по другим объектам, которых в Москве очень много", - сказал он.

Напомним, 30 мая местные власти заявили об атаке неизвестных дронов на Москву и повреждении домов.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что атаку на Москву могла организовать российская ФСБ, поскольку россияне так часто совершают, чтобы оправдать свои преступления.

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