Когда была реальная возможность вернуть Донецк и почему этого не произошло: военный откровенно рассказал

"Киборг" из Донецкого аэропорта рассказал, для чего была организована эта военная операция и почему произошел ее провал.

Николай Шафалюк, доброволец, бывший в старом и новом терминале Донецкого аэропорта, рассказал, что это место было платцдармом для захода в Донецк, однако план так и не воплотили в жизнь.

Об этом он сказал в комментарии корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

"Это был платцдарм для входа в Донецк. Насколько я понимаю такие были планы в командование, но почему эти планы никто не воплощал. Были тогда и силы, и возможности расширить этот платцдарм и заходить в город, брать под контроль целые районы. Но этого не делали. Может, я не все знаю, не владею всей информацией", — сказал Николай Шафалюк.

Он отметил, что оборона ДАП стала символом борьбы украинцев. Николай Шафалюк подчеркнул, что тогда в основном были контактные бои.

"Мы там были как одна семья, которая хотела результатов, но ничего не добилась", — говорит он.

Напомним, сегодня в Украине чтят память "киборгов" Донецкого аэропорта.

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