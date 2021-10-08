Когда его достали из авто, не было пульса и не дышал: в патрульной рассказали о смерти нардепа Полякова

Когда его достали из авто, не было пульса и не дышал: в патрульной рассказали о смерти нардепа Полякова

Первыми пытались реанимировать Полякова патрульные, а дальше медики "скорой".

В столичном районе Березняки полиция обнаружила тело нардепа Антона Полякова. По сообщению правоохранителей, все произошло ночью. Депутата случайно обнаружили патрульные, которые остановили автомобиль такси, в котором он ехал, из-за нарушения правил дорожного движения.

Детали смерти нардепа узнал корреспондент ТСН Антон Страшко, говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Сейчас тело Полякова доставили на судебно-медицинскую экспертизу. Коллеги депутата сообщают, что будут проводить еще и токсикологическую экспертизу, чтобы выяснить, не было ли ядовитых веществ в его организме.

"Остановив это транспортное средство, патрульные во время общения с водителем заметили, что сзади находился пассажир в бессознательном состоянии. В этом гражданина патрульные получили из авто. К сожалению, реанимационная меры не дали результата. Врачи констатировали смерть", — прокомментировал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В свою очередь, в патрульной полиции уточняют, что остановили автомобиль Hyundai Sonata на проспекте Соборности в Киеве. Водитель такси в разговоре сообщил, что на заднем сиденье находится пассажир, которого он взял подвезти с остановки.

Патрульные срочно вызвали скорую помощь и вспомогательный экипаж. В дальнейшем инспекторы достали Полякова из автомобиля и положили в стабильное боковое положение. У него отсутствовали пульс и дыхание.

До приезда "скорой" патрульные начали сердечно-легочную реанимацию. Медики, приехавшие на место, продолжили проводить реанимационные действия, однако их действия оказались напрасными.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку