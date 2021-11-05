Когда элитная больница "Феофания" станет доступной для всех украинцев: ответ главы Минздрава

Когда элитная больница "Феофания" станет доступной для всех украинцев: ответ главы Минздрава

В больницу украинцы смогут попасть по так называемому "маршруту пациента".

Клиническая больница "Феофания" в Киеве, которая подчинена Государственному управлению делами и при необходимости обслуживает первых лиц государства, дипломатов, чиновников, депутатов, со следующего года станет доступной для всех граждан.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает ТСН.ua.

Руководитель Министерства здравоохранения Ляшко рассказал, что с 1 января 2022 больница будет оказывать медицинскую помощь по программе медицинских гарантий, как и другие учреждения.

"В настоящее время ведутся разговоры о выполнении пакета "Программа медицинской гарантии" учреждением "Феофания". То есть, когда она войдет в эту программу, сюда будут госпитализировать простых людей с такими диагнозами, как инсульты, инфаркты и т.д. Согласия все уже проработаны", — заявил Ляшко .

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский 14 января 2020 подписал указ об обеспечении доступности для граждан современных методов диагностики и лечения, высокоспециализированной медицинской помощи, предоставляемый клинической больницей "Феофания".

Ранее глава Минздрава сообщал, что желающие смогут попасть в больницу по так называемому "маршруту пациента".

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