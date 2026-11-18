Аналитики назвали условия, которые смогут приблизить завершение войны в Украине / © ТСН

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Война в Украине может кардинально снизить свою интенсивность при ряде условий, которые в перспективе достижимы — об этом, учитывая нынешние реалии на фронте и в воздушной войне, в комментарии для ТСН.ua рассказали военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак и политолог Владимир Фесенко.

«Давайте посмотрим и оценим то, в чем у россиян есть сейчас преимущество над нами. Есть ли преимущество на фронте? Нет. Есть ли преимущество в политике, на мировой арене? Тоже нет. У них есть две доминирующие позиции, которым сложно противостоять — это воздушное преимущество. Большое количество реактивных дронов и баллистических ракет. Даже не крылатых. Если Украине удастся «вынести» или нейтрализовать эти позиции, то это будет означать, что произойдет снижение интенсивности войны. Если мы сможем найти производство российских реактивных двигателей и уничтожить его, если сделаем то же самое с производством российских ракет, то ситуация для нас улучшится», — говорит Иван Ступак.

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При этом он отмечает, что, например, производство ракет в России — это сеть предприятий, производящих различные комплектующие.

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«Силы обороны Украины работают над тем, чтобы найти тонкое место в их производстве», — говорит аналитик и предполагает, что воздушное преимущество — это единственное, что осталось у путинской армии в конце пятого года полномасштабного вторжения.

Война в Украине: условия, при которых она имеет высокие шансы закончиться

В свою очередь, политолог Владимир Фесенко, учитывая реалии, не исключает, что существенно замедлить войну в Украине сможет один из нижеперечисленных факторов:

«Могут произойти события, которые, возможно, не сразу, но могут существенно повлиять на готовность России начать более предметные мирные переговоры. К примеру, что-то произойдет с нынешним российским лидером. Есть прогнозы, что к власти в таком случае может прийти более рациональный прагматический человек, как это было после смерти Сталина. Это обстоятельство сугубо теоретическое и пока из области фантазии, но все возможно», — говорит политолог.

И продолжает: «Если говорить не о событиях, а процессах, то в случае изменения подходов американцев к мирным переговорам это можно назвать очень важным фактором. На сегодня одной из главных проблем в переговорном процессе является то, что американцы готовы идти на уступки россиянам, отдают им переговорную инициативу. В частности, в вопросах безопасности в Европе. Именно эта уступчивость, подход, согласно которому нужно договариваться на российских условиях, — это принципиальная ошибка, которая заводит переговоры в тупик. Если американцы изменят переговорные подходы, а у них это бывало несколько раз, если они увидят, что глава России Владимир Путин вообще не хочет договариваться, тогда могут усилить давление на РФ, могут поставить вопрос ребром: или мы договариваемся и давайте начинать переговоры о секторальном, поэтапном прекращении огня, или все это теряет смысл. И тогда переговоры о прекращении войны и о бизнесе ставятся на паузу. Я думаю, что это может повлиять».

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По мнению Фесенко, для Путина очень важен президент США Дональд Трамп.

«Он, Путин, хочет с ним договариваться, хочет продолжать переговорную игру. Поэтому даже чисто политически американцы могут влиять на Россию, даже без ужесточения санкций. Главная причина того, почему россияне сейчас участвуют в переговорах — ради американцев. На мой взгляд, это самый реалистичный сценарий. Но он зависит от США».

При этом политолог отмечает, что есть и следующее обстоятельство, которое, к сожалению, может сработать не сразу, а постепенно.

«Это восстановление паритета в воздушной войне. Это важно в стратегическом измерении. На фронте паритет есть, одна предпосылка есть. Мы точно не знаем, насколько Путин адекватно воспринимает военную ситуацию. Может, действительно живет в иллюзиях, что Россия побеждает на всех фронтах, но все же более-менее равновесие на фронте есть. Это отлично знают и в РФ. А вот в воздушной войне у россиян есть преимущество. Если нам удастся, возможно, не сразу, как минимум уменьшить это преимущество путем сбития российских ракет, если мы увеличим процент сбития российских реактивных дронов и поражения российских НПЗ, чем больше будет потерь у россиян, тем больше у них будет понимания того, что нужно начинать переговоры. Этот фактор сейчас не определяющий, но он тоже может сработать для начала реальных мирных переговоров», — говорит Фесенко.

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Война в Украине: что еще может ее остановить

По словам Фесенко, в Украине популярна мысль, что Путин — это вечная война и он помешан на ней.

«На самом деле ситуация сложнее. Путин действительно помешан на войне против Украины. Но я бы сказал, что не совсем. У него есть проявления рациональности. Он говорил, что хочет диалога с Европой, хочет, чтобы его признали, чтобы с ним договаривались. Проблема в том, что его позиция очень противоречива — он проявляет агрессию, давит, но не закрывает переговорный путь. И здесь есть фактор, который может сработать, но для этого нужны хорошие исполнители. Опыт свидетельствует о том, что можно влиять на таких лидеров. Шансы не высоки, но главное определить правильную стратегию и тактику: демонстрировать России готовность договариваться, но жестко и принципиально. Готовы не к выполнению российских ультиматумов, а к переговорам, когда Россия к ним будет готова. Почему ошибаются американцы? Они идут на уступки, а россияне воспринимают это как слабость и, соответственно, усиливают давление. Россияне выдвигают еще больше ультиматумов. Если россияне будут видеть жесткость и сильную позицию со стороны США, Европы и Украины, тогда это может постепенно, не сразу, сработать», — говорит политэксперт.

Резюмируя, Фесенко отмечает, что, по его мнению, у Путина много комплексов: «Сегодня обсуждают мемуары бывшего президента США Джозефа Байдена, сравнивающего Путина с обиженным подростком. На самом деле, это очень точная характеристика. Он, Путин, ведет себя как подросток, пытающийся обратить на себя внимание. Это упрощенное сравнение. Из-за своей агрессии он хочет обратить на себя внимание, хочет, чтобы его уважали. Но в данном случае нужно не демонстрировать Путину слабости. Здесь, скорее, речь идет не о травмах детства Путина, а об опыте детства. Это его психология «питерской подворотни», где доминирует право силы, поэтому у него есть необходимость демонстрировать силу. Но переговоры и договоренности для него имеют значение и в эту игру с ним надо играть».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ким дал прогноз о завершении войны в Украине. По мнению министра, конец войны возможен только после прохождения тяжелейшего этапа противостояния.







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