Когда и чем закончится война в Украине и что будет дальше: прогнозы экспертов и военных

В Украине все чаще стал звучать тезис – "воевать будут все".

Третий год полномасштабной войны и 10 лет войны в Украине. Украинцев больше всего интересует вопрос, когда будет победа и что будет после нее.

TSN.ua собрал мнения известных публичных интеллектуалов, историков, журналистов и военных о том, каким будет будущее нашего государства.

"Воевать будут все"?!

Марафон в темпе спринта украинцам оказалось бежать слишком сложно и даже те, кто изначально не верил Арестовичу, вряд ли могли подумать, что война затянется более чем на год-полтора. Граждане требуют говорить с ними как со взрослыми, однако готовы ли они услышать эту правду?

Журналист ТСН.ua Дмитрий Гулийчук собрал мнения известных публичных интеллектуалов, историков, журналистов и военных о том, каким будет будущее нашего государства.

Война в Украине перешла рубеж десятилетия, а полномасштабное вторжение – вот уже третий год. Когда закончится этот ад, удастся ли выстоять украинцам, сохранится ли наше государство, а если да, то в каких границах, какой будет послевоенная жизнь – эти вопросы волнуют каждого. Украинцы уже не верят обещаниям о "две-три недели", российских снарядах, которые должны были закончиться еще год назад и никак не закончатся, и российская экономика, которая должна была потерпеть крах от западных санкций.

Также читайте Известный астролог Влад Росс назвал сроки завершения войны

Всё чаще в Украине стал звучать тезис, что "воевать будут все". Однако он не поощряет мужчин идти в армию, такое мнение во время интервью изданию LIGA.net высказал эксперт по долгосрочным стратегиям и лектор Украинского католического университета Евгений Глебовицкий.

"Сейчас очень легко говорить о том, что, например, "все будут воевать". Даже во время Второй Мировой войны большинство мужчин не воевали. Вопрос в том, что кто-то будет в экономике, кто-то будет на фронте. Как определить, кто должен быть где, как должны работать эти инструменты справедливости – без честного разговора этого сделать будет невозможно, потому что кто-то будет чувствовать себя обманутым, преимущественно слабее себя будет чувствовать обманутым", - говорит эксперт.

Он подчеркнул, что нужно снять знак "равно" между словами "армия" и "гибель".

"Да, в армии есть возможность погибнуть, но это не знак равно".

Кроме этого, эксперт отметил важность введения в Украине экономического бронирования от мобилизации.

"Это будет означать, что кто-то не будет воевать, а кто-то будет. Воюющий не должен рассматриваться обществом как тот, кого догнали, кому не повезло, кто глуп. Для кого-то это должен быть сознательный выбор".

"Билет в один конец" – отпугивает

А вот известный публичный интеллектуал и историк Ярослав Грицак в интервью журналистке Янине Соколовой советует властям, прежде всего, определиться со сроками мобилизации. Ведь именно неопределенность и боязнь "билета в один конец" отпугивает украинских мужчин от мобилизации. Но, несмотря на все вышеперечисленные проблемы, каждый украинец должен помнить: сто лет назад украинцы массово уклонялись от армии и защиты нового государства и это закончилось Голодомором, репрессиями, депортациями и миллионами людей в качестве пушечного мяса во время Второй мировой.

Украинцы не готовы воевать?

Между тем, военнослужащий и экс-спикер 68-й егерской бригады Евгений Назаренко считает, что украинцы не готовы воевать. По его мнению, в нашем государстве быть уклонистом становится не стыдно, а даже почетно. Об этом он написал пост на своей странице в Facebook.

"Стоит, пожалуй, признать, печальный факт. Украинское общество не хочет воевать. Не хочет бороться за свою страну. На каждом шагу в соцсетях встречаешь агрессивные выпады в сторону пацанов из ТЦК, советы адвокатов, как защитить свои права. Почему не воюют депутаты, их дети, супруги и родители. Почему не воюют менты или судьи? В конце концов почему не воюют все, кроме маминой царапины. Куча приколов об уклонении, футболки и другой мерч. То есть в Украине быть уклонистом не то, что не стыдно, но и почетно".

Назаренко также напомнил, что время запомнить россияне не остановятся в Донецкой или Харьковской областях. Их цель – вся Украина.

"Поэтому если общество не хочет воевать, давайте тогда признаемся в этом честно сами себе. Пусть Зеленский идет на переговоры с Путиным. Нам на те переговоры особо не с чем идти, поэтому будьте готовы: отказ от НАТО, российский — второй государственный, признание оккупированных территорий частью России, отказ от нашей истории. Фактически, потеря Украиной субъектности. Но боевые действия прекратятся, ракеты перестанут падать на голову, со временем перестанут выключать свет... Можно будет жить, иногда проезжая мимо кладбища с десятками тысяч флагов. Если, конечно, не скажут эти флаги убрать", - подчеркнул военный.

Украинцы – могущественная нация!

В то же время журналистка "Суспильного" Марьяна Пьецух ответила, что украинцы действительно очень волевая и мужественная упрямая нация, просто любое общество делится на пассионариев и наблюдателей.

"Просто за два года пассионарии в большинстве максимально уже приложились к борьбе, поэтому сейчас так сильно общественные настроения формирует безразличная или испуганная часть, потому что пришла их очередь, и поэтому их так активно слышно, потому что они очередь не занимали и возмущаются".

Похожее мнение высказал и украинский политолог Владимир Фесенко.

"У многих существует когнитивный диссонанс: люди хотят победы для своей страны, но так, чтобы они или их близкие не были призваны".

Границы 1991 года: реальность или мечты?

Также мы постоянно слышим, что победа придет только тогда, когда Украина вернется на границы 1991 года. Все мы об этом мечтаем и так должно быть. Впрочем, все это вопросы времени и жизни людей. Историк Ярослав Грицак в интервью LIGA.net заявил, что возвращение к границам 1991 года может занять 5-10 лет.

"Я думаю, что большинство украинцев хоть и говорят, что хотят границы 1991 года, но понимают, что это – декларативно. Это – не о современной ситуации. Пусть меня обвинят в предательстве, но я думаю, что это – рациональное мышление. Мы должны искать какую-нибудь другую развязку".

Выход на границы 1991 года не закончит войну?

А историк Владлен Мараев в интервью "Украинской правде" предупредил, что выход на границы 1991 года не обязательно означает победу. Потому что Россия не перестанет сражаться, если Украина туда выйдет.

"Представим, что мы проводим какую-то операцию – хотя Украина вероятнее всего не сможет этого делать – и заходим на территорию России своими Вооруженными силами – то все равно это не означает окончательную победу. Потому что Россия может воевать и воевать, если будет для этого ресурс. Полная победа для Украины – это создание ситуации, в которой Россия больше никогда не будет угрожать Украине".

Надо смотреть на ситуацию трезво!

Соучредитель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова, юрист Геннадий Друзенко признал: как бы украинцам ни хотелось провести парад в Севастополе, получить от России надлежащие контрибуции и репарации, способствовать распаду РФ на отдельные национальные государства и завершить войну триумфальным присоединением к ЕС и НАТО, "реалии настоящего побуждают мыслить гораздо прагматичнее и трезвее".

По его мнению, нужно задать себе и украинским властям несколько стратегических вопросов: 1) какие минимальные предпосылки мы считаем приемлемыми для завершения активной фазы военных действий? 2) как долго мы готовы воевать, чтобы достичь этих предпосылок? 3) какие жертвы мы готовы принести, чтобы добиться этих предпосылок?

Какие же сценарии завершения войны?

Эксперт Евгений Глебовицкий говорит, что возможны любые сценарии завершения войны – от поражения Украины до ее победы и прекращения боевых действий навсегда. Однако определяющим фактором станет консолидация общества, а не только ситуация на фронте.

"Вопрос в том, что мы не единственные, кто принимает решения, мы не единственные, кто играет, но мы единственные, кто определяет, как мы на это реагируем и что мы с этим делаем".

По его мнению, текущая масштабная война в перспективе следующих 50-70 лет будет выглядеть экзистенциальным испытанием для Украины.

"Мы можем получить прекращение боевых действий, которое будет фактически поражением, и мы можем получить прекращение боевых действий, которое потом больше никогда не восстановится. Все возможности, все варианты очень широким спектром доступны и возможны".

Историк Ярослав Грицак в свою очередь уверен — Россия обязательно испытает коллапс. Но это может произойти даже спустя десятилетие.

"Но пока Россия сколапснет, Украина может три раза сколапснуть. У нас не те резервы. Думаем в категориях – за год-два перемирия, за десять – ЕС и возможно НАТО. А это значит – игра в долгую. Тогда вопрос возвращения оккупированных территорий будет вопросом времени".

У России до сих пор есть шансы на победу?!

Другой историк, директор Украинского научного института в Гарвардском университете, Сергей Плохий предостерег, что даже разваливаясь империя может победить в войне.

"Если империя разваливается в условиях войны и истощающего их резервы конфликта, страна может формально выиграть в войне. Но потом она не в состоянии удержать свою империю. Но большинство империй умирает в войне".

Шанс, который нельзя потерять!

Другой историк и политолог, директор Института мировой политики Евгений Магда уверен, что в 1991 Украина получила исторический шанс, который нельзя потерять.

"В 1991 году Украина получила исторический шанс на строительство собственного государства. В 2022 году мы совместными усилиями доказали, что наша Независимость НЕ случайна. И поэтому если мы ее потеряем, то независимой Украины не будет, пожалуй, еще тысячу лет".

Нужна "заморозка войны"?

В то же время юрист, соучредитель первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова Геннадий Друзенко считает, что Украине следует предложить прекращение огня на существующей линии столкновения, чтобы не потерять еще больше территории. Он отмечает, что это не будет означать признание оккупированных территорий частью России.

"Каждый день активных боевых действий только увеличивает количество смертей, увечий, поломанных судеб, разрушенных зданий и уничтоженных объектов инфраструктуры. И поэтому именно Украина наиболее заинтересована, чтобы как можно быстрее прекратить разрушение и кровопролитие".

Россия будет готовиться к нападению всегда!

Если мы не видим, что может радикально переломить ситуацию на фронте, не следует ли начать формировать реалистические условия прекращения огня? В то же время основатель первого добровольческого госпиталя соглашается, что Россия использует это время, чтобы подготовиться к новой войне. Но отмечает, что и Украина должна не сидеть сложа руки.

"Означает ли прекращение огня признание за Россией оккупированных территорий? Отнюдь нет! Означает победу России? Опять же нет! Это означает трезвое принятие реалий и стратегический взгляд в будущее...".

Переговоры: будут или нет?

И в то же время все чаще мы слышим упреки о переговорах, которые все меньше кажутся нереальными. Но историк Ярослав Грицак предположил, что позицию Киева по поводу отказа от переговоров с РФ негласно поддерживают западные партнеры, потому что Украине сейчас просто не с чем садиться за стол переговоров.

"Это позиция Запада – Америки и возможно НАТО, не знаю, это ли позиция нашего правительства – перебрать инициативу войны и сделать так, чтобы Украина села за стол переговоров в лучшей позиции. Сейчас мы этой силы не имеем. Сейчас это тактика на ближайший год или несколько".

Война может закончиться не только за столом переговоров!

Историк Владлен Мараев напомнил, что не все войны обязательно заканчивались переговорами. Были и капитуляции, а были и заморозки линии столкновения.

"Обычно время переговоров – это когда обе стороны понимают, что не могут как-то дальше улучшить для себя ситуацию на фронте и достичь действительно решающих изменений. Или наоборот, если считают, что достигли цели, которая их удовлетворяет".

Какой будет Украина и мир после войны?

По словам Ярослава Грицака, российский фактор сейчас стал угрозой, которая может довести мир до апокалипсиса. По его мнению, мир входит в десятилетия войн и последующие годы определят, каким будет для человечества уже ХХІІ век. Историк Сергей Плохий пояснил, что угроза перерастания российско-украинской войны в мировую – это "самая большая головная боль в Вашингтоне". Это и есть главная причина дозирования поддержки Украины.

Также читайте Куда в Украине сейчас направляются 500 тысяч окупантов: ГУР и эксперт назвали сценарии

А эксперт Евгений Глебовицкий считает, что в результате войны в Украине так или иначе будет изменен мировой порядок и произойдут гигантские изменения. Но не менее интересный вопрос, какой будет наша жизнь после войны. Евгений Глебовицкий считает одной из самых больших проблем послевоенной Украины — демографический кризис. Именно поэтому он призывает не допустить ошибки ЕС с миграцией.

А историк Грицак предупредил: украинцев ждут непростые времена, даже в случае победы. По его мнению, параллель между Россией и Украиной – это Греко-Персидская война 500 – 449 до нашей эры.

"Тогда маленькая Греция победила персов. Но после этой победы началась Пелопоннесская война (431 до н. э. – 404 до н. э., война между Афинами и Спартой – ред.), которая стала началом конца (для греков. – ред.). Поэтому победа может означать дестабилизацию, которая может вылиться в гражданскую войну. Я не говорю, что это обязательно произойдет, но об этой угрозе нужно помнить. Посмотрите на социальные сети: вы уже видите дискуссии. Но после победы будут споры, кто больше приложился к победе. Или как у греков: "Где ты был во время Марафонской битвы". И это большой риск. Я надеюсь, что мы из этого выйдем. Готовимся к самому худшему, но работаем на лучшее".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: КОГДА И ЧЕМ ЗАКОНЧИТСЯ ВОЙНА В УКРАИНЕ?

Напомним, первый батальон украинских экс-заключенных уже рядом с фронтом – эксклюзив ТСН с передовой.

Читайте также ведущие новости дня: