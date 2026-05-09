ИИ назвал возможные даты завершения войны России против Украины

Война в Украине и ее завершение имеют несколько ключевых сценариев, один из которых может сбыться с высокой долей вероятности — ТСН.ua задал искусственному интеллекту три ключевых вопроса о военной агрессии России против нашей страны. Ответы ИИ мы сравнили с тем, что говорит один из аналитиков, военный эксперт Иван Ступак, часто комментирующий и анализирующий войну России против Украины.

«Вопрос о сроках завершения войны остается одним из самых сложных и однозначных ответов на это сейчас нет ни у политиков, ни у военных экспертов. Ситуация динамична и прогнозы постоянно корректируются в зависимости от ситуации на фронте и международной поддержки», — ответил ИИ на вопрос о возможных сроках войны.

По данным ИИ, есть три сценария. Первый — оптимистичный, в конце 2026 года. При резком сокращении ресурсов РФ или качественного прорыва ВСУ при поддержке Запада.

Второй — инерционный, в 2027 году. По данным ИИ, возможно продолжение позиционных боев и переход к переговорам под давлением экономической усталости сторон.

Третий — затяжной, в 2028 году или позже. ШИ отмечает, что возможен переход в фазу низкой интенсивности, то есть «тлеющий конфликт» без заключения мирного соглашения.

При этом ИИ отмечает, что «большинство прогнозов указывает на то, что осень 2026 может стать моментом истины: либо стороны достигнут временной остановки огня, либо конфликт окончательно перейдет в фазу многолетней затяжной войны.

Кроме того, ИИ говорит о состоянии фронта следующее: «Наблюдается замедление российского продвижения. В апреле 2026 года впервые за длительное время зафиксировано уменьшение территории подконтрольной РФ».

Как закончится война в Украине

На этот вопрос ИИ ответил следующим образом: «Скорее всего война не завершится мгновенно, а будет серия соглашений о прекращении боевых действий, которые со временем перерастут в длительный мирный процесс».

По его данным, скорее всего, война закончится не «финальной битвой», а многоэтапным политическим процессом.

«Первый: стойкое прекращение огня (конец 2026 — начало 2027). Второе: создание демилитаризованных зон под контролем международных наблюдателей. Третий: Десятилетие юридических и юридических споров о возвращении территорий», — приводит примеры искусственный интеллект.

Какое событие гарантированно закончит войну России против Украины

На этот вопрос ИИ дает следующий резюмирующий ответ: «Единого события-гаранта не существует. Скорее всего, войну завершит комбинация факторов: критическое истощение одной из сторон, усугубленное внутренним политическим кризисом и мощным внешним давлением».

В свою очередь, военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак в комментарии для ТСН.ua на эти же вопросы ответил следующее: «Событие, которое гарантированно уменьшит интенсивность — это вывоз Путина на лафете. Он является драйвером этого процесса. Но если предположить, что он даже завтра умирает, то война еще продлится месяца два-три, а потом пойдет на убыль. То есть, даже это событие не гарантирует одномоментного завершения войны».

Комментируя возможные сроки окончания войны, Ступак говорит следующее: «Война закончится точно. Вопрос в том — как. Точно, что не на условиях РФ в плане захватить всю Украину, Киев. Этого точно не будет».

Резюмируя, он добавляет: «Россия ложится костями, пытаясь захватить Донецкую область. Очень осторожно предполагаю, что пока Россия не вложит еще 200-500 тыс. личного состава в ее захват, судя по всему, боевые действия не прекратятся. РФ даже не рассматривает другую опцию. По состоянию на сегодняшний день я не вижу никакой перспективы того, что РФ откажется от намерений захватить Донбасс. Претензий на Запорожье и Херсон как минимум публично нет. В Донецкой области они готовы положить полмиллиона».

