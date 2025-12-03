Когда и как может закончиться война в Украине: футуролог назвал главные сценарии

Футуролог Андрей Длигач назвал главные возможные сценарии завершения войны / © ТСН

Завершение войны России против Украины, скорее всего, будет не плавным, а будет иметь совсем другой вариант.

Об этом в комментарии для ТСН.ua высказал свое мнение футуролог, доктор экономических наук Андрей Длигач.

Как известно, футурология — это прогнозирование на основе научных, экономических, технологических данных и методов. Это область исследований, которая занимается построением сценариев развития событий. Иными словами, футурологи производят оценку существующих рисков.

«Войны заканчиваются очень по-разному. Есть плавные завершения, войны, которые «рассасываются» в ситуациях, когда ни одна из сторон не может продолжать, когда продолжение дороже остановки войны. Потери интенсивности войны возможны при исчерпании ресурса. В первую очередь — человеческого. В истории много таких войн. 30-летняя, 100-летняя войны, когда не было высокой интенсивности именно из-за истощения человеческого ресурса», — говорит Андрей Длигач.

Относительно нынешней войны Андрей Длигач говорит, что не стоит тешить себя иллюзиями.

Как может закончиться война в Украине

«Надеяться, что это (плавное окончание — Ред.) произойдет в нашем случае, мы не можем, потому как мобилизационный потенциал России 25 миллионов человек. «Мясные штурмы» Россия может совершать годами, финансируя их неконвертируемыми, уже активно печатающимися рублями, золото продается. Такую низкотехнологичную войну, войну низкой эффективности Россия может вести еще долго», — анализирует ситуацию футуролог.

И продолжает: «Но Украина не собирается отвечать на такую войну аналогично. Украина проводит асимметричное действие, повышая технологизацию, снижая применение человеческого капитала. Соответственно, Украина за счет технологий уже превратила линию фронта в условную полосу, где человеку или технике очень сложно выжить. Полоса в 30, кое-где до 70 километров контролируется дронами, дальнобойным оружием, роботизированной техникой. Таковы реалии войны».

Когда может закончиться война в Украине

По мнению Длигача, такая война может длиться долго, в зависимости от возможности финансировать военное производство, развивать военно-промышленный комплекс, иметь инновации.

«Такая война могла быть выигрышной для Украины и наших союзников, если бы последние помогли иметь существенное технологическое преимущество. Но России помогает Китай, другие ее союзники. Соответственно, РФ уже не отстает от Украины в темпах технологизации. Более того, за счет административно-командной экономики, за счет возможностей масштабирования, Россия иногда даже выигрывает технологическую войну», — говорит эксперт.

Кроме того, он отмечает: «Другая тема — это экономическая война, которую за счет наших союзников мы точно могли бы давно выиграть, если бы помощь Украине увеличивалась, санкции в отношении России увеличивались и дошли бы до уровня абсолютно сокрушительных. Это могло бы сделать так, чтобы Россия уже не могла экономически тянуть какой-либо формат войны. Но, к сожалению, Россия быстрее адаптируется к санкциям, чем вводятся новые прямые или вторичные. Поэтому вряд ли будет плавный формат завершения войны. Скорее — договорный. Такой, который мы называем «гнилым соглашением».

При каких условиях может закончиться война в Украине

По его словам, может произойти и такая ситуация, в которой и Украина, и Россия будут вынуждены подписать соглашение, в котором не достигаются компромиссы.

«Ни одна из сторон не достигает своей цели, но делает это подписание под давлением, например, США, что дает возможность в течение полугода-года подготовиться к новой волне войны. И тот, кто лучше подготовится, будет иметь лучшие условия. Война будет продолжаться до тех пор, пока существует Россия. Нам нельзя мечтать, что до деконструкции России есть шанс на устойчивый мир», — предполагает Длигач.

Мобилизация в Украине: могут ли ее усилить

О вариантах мобилизации, которые власти могут теоретически рассматривать с учетом текущей ситуации, Длигач говорит следующее: «Для улучшения мобилизации Украине нужно переходить к мотивированному призыву, к эффективному рекрутингу, основой которого является система бронирования критического персонала для бизнеса. Это позволит профинансировать рекрутинг. Это наведение порядка в системе управления войском, предоставление возможности рекрутам выбирать подразделения. Все это позволит нам перейти от действующей модели к эффективному рекрутингу. И, конечно, ротация».

Резюмируя эксперт добавляет: «С учетом того, что у нас мобилизация почти равна количеству СЗЧ, нужно не увеличивать мобилизацию в таком формате, как есть на текущий момент. Возможно, следует предложить систему возвращения из СЗЧ, улучшить систему управления, оптимизировать систему использования человеческого капитала в Силах обороны. Другими словами, есть внутренние источники, которые в условиях эффективной системы управления могут быть использованы».

Напомним, ранее сообщалось о том, что Залужный описал финал войны Украины: как все может закончиться .