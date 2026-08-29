Когда и как Россия завершит войну в Украине: ИИ ошеломил сценариями ближайших месяцев

Искусственный интеллект назвал условия, при которых Россия будет вынуждена завершить войну в Украине / © ТСН

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Война, которую развязала Россия против Украины, окончательно возвращается «домой» и осенью-2026 ее влияние для россиян будет ощущаться больше, чем когда-либо с начала этой агрессии — такой вывод и прогноз сделал искусственный интеллект.

Отвечая на вопрос ТСН.ua о том, ощутят ли россияне в России войну на себе осенью-2026, ИИ отметил, что уже есть 4 основных фактора:

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Колоссальные военные расходы создают дефицит бюджета и увеличивают цены на потребительские товары и лекарства

Удары по НПЗ приводят к локальным дефицитам топлива и росту цен на бензин

Сбои в инфраструктуре: интенсивная работа РЭБ в ответ на постоянные налеты БПЛА вызывает регулярные отключения мобильного интернета, навигации и сбои в работе гражданской авиации в глубине страны.

Психологическое и социальное напряжение Война в Украине: сколько может воевать Россия

На этот вопрос ИИ отвечает, используя и выводы военных экспертов: «Способность России продолжать войну определяется не одной конкретной датой, а наличием трех критических ресурсов: военной техники, экономики и человеческого ресурса. Большинство военных экспертов и западных аналитиков склоняются к тому, что запасы советских вооружений и накопленный экономический запас приближаются к критическим показателям в 2026-2027 годах, хотя это не означает моментального завершения боев».

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При этом ИИ отмечает, что он делает ключевой вывод: «Россия не потеряет сиюминутную способность воевать, но к концу 2026 — к началу 2027 она может потерять способность вести активные наступательные операции широкого масштаба. В этот период война с высокой вероятностью окончательно трансформируется в низкоинтенсивный конфликт на истощение или перейдет в фазу вынужденных переговоров из-за неспособности восполнять потери в технике».

Почему россияне верят Путину

Отвечая на этот вопрос, ИИ первым пунктом называет: «Государственные телеканалы и подконтрольные медиа годами конструируют безальтернативную картину мира. В ней Путин демонстрируется как единственный лидер, способный противостоять внешним угрозам, а любая альтернатива позиционируется как хаос или предательство».

Способны ли украинские удары по Москве и Санкт-Петербургу остановить войну России против Украины

На этот незаурядный вопрос ИИ ответил так: «Удары по Москве и Санкт-Петербургу — ключевым административным, экономическим и символическим центрам России — оказывают существенное психологическое и военное влияние, но сами по себе не способны остановить войну. Они не действуют как «серебряная пуля». Война может быть остановлена только благодаря комплексу факторов.

Украинские удары по каким именно целям способны заставить Россию завершить войну

Искусственный интеллект, отвечая подробно на этот вопрос, объясняет: «Войну остановит не один «решающий удар», а ситуация, в которой удары по энергетике, логистике и заводам (НПЗ и ОПК) приведут к парализации экономики и невозможности поставлять в армию необходимое, когда цена продолжения войны будет критической для существования режима».

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Кроме того, искусственный интеллект отмечает, что существует определенная закономерность продолжения военных конфликтов:

«Если межгосударственная война длится более 1 года, то вероятность ее завершения в каждый отдельно взятый год резко снижается. Согласно мировой статистике, конфликты, продолжающиеся более 2 лет, в среднем продолжаются от 4 до 7 лет, пока одна из сторон полностью не исчерпает ресурсы или не произойдет резкое изменение внешних условий».

Напомним, ранее сообщалось о том, что, по данным ИИ, война в Украине имеет почти точную конечную дату. Война в Украине может продолжаться еще некоторое время, но не исключается наступление неожиданного — искусственный интеллект назвал главные сценарии.







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