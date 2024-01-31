Когда и как закончится война и что будет с Крымским мостом: новые потрясающие прогнозы Буданова

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов известен своими прогнозами, которые часто сбывались. И вот Буданов снова дал интервью, в котором заинтриговал. Чего ждать с 2024-го украинцам, что там у рашистов и когда снова загорится Крымский мост?

Обо всем этом, а также об освобождении Крыма, ударах по России, новом крайне мощном союзнике Москвы и других прогнозах Буданова, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Россия легко обошла санкции?

Это нужно уже признать всем, в том числе и на Западе. Россия активно восстанавливает запасы: строит и модернизирует новую технику и даже штампует ракеты. Для этого всего рашистам требуются современные западные комплектующие.



Из-за санкций закупить их стало гораздо сложнее, впрочем, враг таки изобрел способ. И речь не о китайских аналогах, а об оригинальных комплектующих прямо с американских и европейских заводов. В Буданове знают об этом и все фиксируют.

У Путина не все так "гладко"

Российско-украинская война как ненасытный монстр уносит не только человеческие жизни, но и буквально сжирает военное оборудование тоннами. Обе стороны выпускают десятки тысяч артиллерийских снарядов в сутки, что делает их одним из самых дефицитных ресурсов на войне. Хотя этого крайне мало, Украине все-таки активно помогает Запад, передавая натовские гаубицы и снаряды к ним. Российская же военная машина питалась из советских запасов, еще когда-то казавшихся бесконечными.

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Но получилось не так, как предполагалось. Буданов заявил, что снарядный голод боятся и решисты. Собственным производством закрыть дыру им не удастся. Пришлось отказаться от нескольких типов вооружения.

Путин нашел нового "брата по оружию"?

Путин, похоже, нашел себе друга, который охотно решит его "снарядный голод", но точно не просто так. Как ранее писали СМИ, в том числе и российские пропагандисты, кремлевскому деду уже пакуют его "черный чемоданчик" в Северную Корею. Там у другого не менее одиозного диктатора Ким Чен Ына он будет просить советские снаряды и ракеты.

По словам Буданова, северокорейские боеприпасы на фронте – не новинка. Уже в Украину залетали и корейские баллистические ракеты. Остатки одного из таких обнаружили в центре Харькова, где им решисты 2 января попали в плотную жилую застройку. Но их может стать больше. За это Путин готов продать Ким Чен Ину еще более смертоносные технологии.

И это все на фоне нового обострения на Корейском полуострове. Как пишет The New York Times, уже в ближайшие месяцы Ким Чен Ын может совершить нападение на Южную Корею. Политики и эксперты пока не верят в новую полномасштабную войну, однако не исключают, что коммунисты попытаются ударить. Таково уже было в 2010 году, когда обе Кореи по очереди обстреляли позиции друг друга из артиллерии. Тогда северные корейцы дали заднюю, но обойдется ли вторично? Особенно учитывая, что теперь за Пхеньяном может стоять Москва.

А вот крымчанам нужно точно приготовиться. Кому-то до возвращения домой, а кому-то бежать или плыть за Керченский залив. В 2023 году впервые Украина дала понять РФ, что Крым ей не удержать. ВСУ почти нейтрализовали российский флот на полуострове : уничтожили несколько больших и малых кораблей, а остальные банки россияне отогнали подальше в Новороссийск. Не забыли в ГУР и о Крымском городе. На него у Буданова есть планы. Когда, наконец, рухнет незаконная застройка и чем ударят по мосту в следующий раз, рассказал главный разведчик страны.

Чего ждать украинцам в этом году?

Куда двигается и чем закончится эта война? Эти два вопроса – самые главные для украинцев с начала полномасштабного вторжения. В октябре 23-го глава ГУР заявил, что картина прояснится только в январе. Время вышло, поэтому Буданов сделал новый прогноз и рассказал о ближайших целях рашистов, где ВСУ удалось разрушить планы врага, и когда можно ожидать возобновления украинского контрнаступления?

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