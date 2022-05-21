Когда и как закончится война с Россией: известный оккультист назвал фазы и четкие даты

По словам Андрея Космача, вскоре экономику РФ начнет рвать в клочья, а состояние здоровья Путина стремительно ухудшится.

В России с конца июля 2022 года следует ожидать крупного, одного из крупнейших в истории финансово-экономического кризиса.

В это же время начнется третья волна военных действий в Украине. Это будет третья фаза войны, ее апофеоз. Он начнется с конца июля, заденет август и, скорее всего, коснется и середины сентября.

Об этом рассказал российский философ и оккультист Андрей Космач в разговоре с правозащитником Марком Фейгиным.

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Что пророчат звезды

"С конца декабря 21 года лунные узлы перешли в знаки оси Телец - Скорпион, где они пробудут до июля 23 года. И все основные события, непосредственным образом связанные с судьбой России и Украины будут формироваться и реализовываться именно под влиянием этих узлов. В течение всего этого полуторагодичного цикла особое внимание следует уделить трем коридорам затмений. Вот первый коридор затмений у нас завершился этой весной: это апрельское и майское затмение. Следующее затмение – это октябрь-ноябрь 22 года, и, наконец, самая важная часть затмений – сессия затмений – это апрель и май 23 года. При этом я хотел бы обратить ваше внимание на так называемую условную середину между двумя коридорами затмений. Например, между весенней и осенней сессией затмений эта как раз условная середина будет август месяц. Теперь именно про август месяц. Потому что все важные и роковые события начнут проходить и формироваться именно с конца июля и август месяц. С 30 июля по 10 августа будет кульминация соединения Северного узла с Ураном в Тельце. 31 июля Марс входит в 19-ый градус Тельца, где будет находиться Уран. И поздно вечером, точнее с 31 на 1 произойдет точное соединение Марса, Урана и Северного узла. А 1 августа ретроградный Сатурн будет находиться на Луне Украины. 7 августа будет точная квадратура – Сатурн-Марс. То есть произойдет возврат к тому, что было заложено в цикле 5 апреля 22 года во время соединения Марса и Сатурна в Водолее", — сообщил философ.

Экономику России начнет рвать просто в клочья

Андрей Космач отметил, что Россию ждет серьезный финансово-экономический кризис.

"А теперь мы перейдем на человеческое объяснение того, что нас ожидает с конца июля этого года. Во-первых, я вам сразу хочу сказать, - это финансово-экономический кризис. Экономику начнет рвать просто-напросто в клочья. И в подтверждение этих слов я приведу цитату Эльвиры Набиуллиной (руководителя Центробанка РФ - ред.), которая сказала, что запасы прочности российской экономики хватит до конца второго квартала – начала третьего квартала, а дальше Россия войдет в состояние структурной трансформации. То есть с конца июля 2022 года следует ожидать крупного, одного из самых крупнейших в истории России финансово-экономического кризиса", — подчеркнул он.

Когда наступит перелом в войне

По словам Космача, в августе-сентябре в войне произойдет коренной перелом в пользу Украины.

"Второе – это начало так называемой третьей волны военных действий в Украине. Это будет третья фаза войны. Это не финал – это апофеоз. Я повторяю, начало третьей волны как раз таки произойдет с конца июля, затрагивает полностью август и, скорее всего, затронет и середину сентября. Во время этой третьей фазы – апофеоза, повторяю – это не финал, как раз произойдет коренной перелом в пользу Украины…", — сообщил он.

Состояние здоровья Путина сильно ухудшится, но переворота не будет

Философ также прогнозирует, что в августе 2022 года начнется сильнейшее ухудшение здоровья президента страны-агрессорки РФ Владимира Путина.

"В августе начнется сильное ухудшение здоровья нашего суверена, что подтверждают очень многие факторы, включая его натальную карту и так называемый солярный гороскоп. Дело в том, что мы даже знаем минуту рождения суверена, что является большой редкостью. А с августа по конец октября начнется процесс ухода суверена от власти и из власти. Де-юре он останется президентом, а де-факто вся полнота власти перейдет в руки так называемого коллективного органа управления, который мы можем назвать Госсовет, который, кстати же, внесен и в Конституцию, он там присутствует. Вопрос в другом: будет ли это событие нам известно публично или это постараются, как обычно, скрыть. Но с другой стороны, мы прекрасно знаем, что в условиях современной России шила в мешке не утаишь, и все тайное когда-то становится явным. Вот очень многие эксперты, аналитики считают, что в России возможен какой-то дворцовый переворот, но, вы знаете, к сожаление, эти эксперты и аналитики выдают желаемое за действительное. Вы знаете, просто его, этот переворот, некому делать. Я вам объясню, почему. Все чиновники, все олигархи и все силовики – это деревянные солдаты Урфина Джуса, где в роли Урфина Джуса выступал сам российский суверен. Это его дети, это его творения, которые созданы им по его подобию и образу. Они ему преданы. Но преданность их базируется только на одном – на страхе, и ни на чем еще", – замечает Космач.

Когда закончится война

Философ также предсказал финал войны и ориентировочное время ее завершения. В то же время Космач подчеркнул, что этот прогноз составлен тремя лучшими в мире корифеями в области мунданной астрологии. Это область астрологии, изучающая исторические и культурные тенденции, судьбы наций и больших групп людей, метеорологические условия и землетрясения и другие важные мировые события.

"И вот теперь мы переходим к финалу этой спецоперации или войны. Финал придется на конец, я повторяю – на конец 22 года и начало 23 года. Точно – это январь, февраль и скорее всего – середина марта. Именно в это время будет поставлена финальная точка – победа Украины", — резюмировал он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о главном курсе для Украины – месте среди равных. Он подчеркнул, что благодаря последовательной политике Украина может быть членом европейских альянсов и союзов.

Победа для Украины – это возвращение к 24 февраля, а потом – забрать и остальную территорию: интервью Зеленского – ТСН

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