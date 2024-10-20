Когда и как закончится война в Украине: громкий прогноз командира спецподразделения ГУР

Как закончится война на Украине? Прогноз командира по спецподразделению ГУР поразил общество. Более того, президент Украины Владимир Зеленский называет вероятную дату завершения войны уже в следующем 2025 году. А бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверяет, что выйти из "затяжной" войны с Россией практически невозможно.

Все подробности рассказали журналист в эксклюзиве TSN.UA.

Как закончится война?

Война в Украине не завершится в ноябре этого года. Пройдут саммиты, но в то же время – боевые действия с обеих сторон. Война закончится сделками. Однако у россиян есть больше козырей, чем у украинцев. Такое мнение высказал командир саперной службы спецподразделения ГУР Kraken Евгений Шкирков "Викинг".

"Мы все понимаем, что война закончится какими-то соглашениями. Давайте будем реалистами. Россия очень велика, и если просто пройтись каким-то победным маршем, то нужно будет чесать в Китай, а то и Японию, в ту сторону."

Он также обратил внимание на отсутствие каких-либо крутых предпосылок, что Россия будет разваливаться изнутри. Боец Кракен считает, что Украина будет смотреть в сторону переговоров.

"Но вопрос в том, с чем мы сядем за стол. У росаков есть карты козырные, а у нас одна крутая карта — Курская область. Как будет дальше? Это далеко не будет зависеть от военных."

Командир саперной службы также назвал преувеличением мнения о том, что Крым легче освободить от врага, чем Донецкую область. Он сказал, что для деоккупации полуострова, как и Донбасса, у Украины должны быть большие силы: "Забрать можно, а удержать?". А еще Шкирков напомнил, что у россиян в Крыму есть Черноморский флот – до сих пор есть подлодки, корабли.

Границы 1991 года

Более того, командир батальона К-2, герой Украины Кирилл Верес считает, что у Украины пока нет потенциала выйти на границы 1991 года.

"Я не вижу сейчас потенциала и возможности выйти на границы 1991 года. Скажу проще. Если у нас сейчас есть потенциал выйти на границы 1991 года, то почему мы хотя бы за Бахмут на сегодняшний день не вышли?! Мы буквально вчера Угледар оставили. То есть завтра выйдем на границу 1991 года, а сегодня оставляем Угледар? Или я чего-то не знаю.

Комбат отметил, что сейчас, напротив, думает, чтобы не потерять свою линию окопов.

"Ведь там – люди. Вот о чем я сейчас думаю. Я сейчас думаю, на каких частотах летают российские дроны, чтобы лучше мой РЭБ работал. Где найти лучший РЭБ. Я сейчас думаю, к кому пойти после этого интервью, кто помог Я думаю, как забрать 200-х, которых не смогли забрать. Я вообще не думаю, как на границы 1991 года выйти. в 2022-м, 2023-м, 2024-м. Уже через три месяца 2025-й, а мы продолжаем идти., говорит, что завтра побежит марафон.

Вереск подчеркнул, что пехота на фронте истощена. К примеру, его подразделению нужен отдых хотя бы на 2-3 месяца, потому что без этого батальон скоро закончится. В то же время Верес заметил, что по факту Украина непосредственно в боях потеряла не так много территорий, ведь самые большие потери были в первые дни войны.

Цитата: "Россия – такая огромная страна, а за три года войны забрала объективно немного. Хотели же забрать все. То, что мы проиграли через кого-то, как беды в первые три часа – не считается. В боях у нас забрали очень мало. То есть мы, в пять раз меньше, должны забрать за три месяца у них все.

"Россия – такая огромная страна, а за три года войны забрала объективно немного. Хотели же забрать все. То, что мы проиграли через кого-то, как беды в первые три часа – не считается. В боях у нас забрали очень мало" То есть мы, в пять раз меньше, должны забрать за три месяца у них все.

Окончание войны в 2025 году?

Напомним, что Украина и мир услышали новый План победы Зеленского. 16 октября президент Украины представил его в Верховной Раде. Он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений: первый пункт – ⁠геополитический; второй-третий – военные; четвертый – экономический; пятый – безопасный. Отмечается, что первые четыре пункта следует реализовать во время войны, а пятый – послевоенный. По словам Зеленского, если план поддержат, мы можем завершить войну не позже следующего – 2025-го – года.

По словам Зеленского, у Оборонного пункта Плана есть тайное приложение, и к нему имеют доступ именно те партнеры, которые имеют соответствующий военный потенциал помощи. Третий пункт предусматривает размещение на территории Украины комплексного неядерного стратегического сдерживающего пакета, который будет достаточным для защиты страны от любой военной угрозы со стороны России. В этом пункте тоже есть тайное приложение, которое получили лидеры США, Великобритании, Франции, Италии и Германии. Четвертый пункт – стратегический экономический потенциал. Украина предлагает стратегическим партнерам заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в стране критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Этот пункт также содержит тайное приложение, которое передается только определенным партнерам. Пункт пятый рассчитан на послевоенное время.

По словам президента, после этой войны у Украины будет один из самых опытных и крупных военных контингентов. Этот опыт должен быть использован для укрепления обороны Североатлантического союза и обеспечения безопасности в Европе.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил – если партнеры государства не поддержат План победы, цитирую: "нам будет очень сложно". Если план не найдет поддержки со стороны партнеров, "это будет такая привилегия от мира для России", отметил президент. Об этом глава государства сказал на пресс-конференции в Брюсселе. Он уточнил, что, среди прочего, речь идет и об усилении бойцов, и о приглашении Украины в НАТО.

Залужный поддержал План Зеленского

Впервые отреагировал на План победы и возможное завершение войны в 2025 году и бывший главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Он поддержал План победы президента Зеленского. По словам Залужного, Украина борется против "достаточно мощной коалиции".

По его словам, этот перечень шагов касается, прежде всего, тех стран, которые должны быть заинтересованы, чтобы в конце концов война закончилась. Залужный шокировал еще одно заявление. Во время своего выступления в Лондоне он сказал, что выйти из "затяжной" войны с Россией практически невозможно. Залужный напомнил, что еще в 2023 году Запад не предоставил Киеву достаточное количество оружия, из-за чего Украине во время контрнаступления не удалось добиться "значительных успехов в разгроме России".

"Итак, мы оказались в состоянии затяжной войны. На мой личный взгляд, выход из этой затяжной войны кажется... почти невозможным."

Посол Украины в Великобритании заявил, что Украине трудно действовать без глобальной стратегии от партнеров. Комментируя возможную дату завершения войны, Валерий Залужный сказал, что в войне сложно делать прогнозы.

Напомним, российско-украинская война закончится соглашениями, однако у россиян больше козырей, чем у украинцев, считает командир саперной службы спецподразделения ГУР Kraken Евгений Шкирков "Викинг".

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