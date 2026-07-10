Когда и как закончится война в Украине после встречи Зеленского с Трампом: эксперт ошеломил сценарием

Политолог Владимир Фесенко назвал прогноз касательно дальнейшей войны в Украине / © ТСН

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Война в Украине в ближайшее время может обрести новую волну эскалации со стороны России — такое мнение в комментарии для ТСН.ua выразил политолог Владимир Фесенко, комментируя вчерашнюю встречу президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом.

Эксперт подробно объяснил, почему определенная эйфория по поводу вдохновляющих заявлений Трампа касательно Украины сейчас неуместна. Кроме того, Фесенко спрогнозировал то, каким может быть ближайшее развитие событий в наземной и воздушной войнах.

«Недостаток в восприятии каких-либо событий частью общества — это либо предательство, либо победа. Когда речь идет о Трампе — это не работает. Политика — более сложная вещь, где нет черного или белого, всегда есть полутона. В данном случае, безусловно, позитивом является то, что изменилась риторика и отношение к Украине», — говорит Владимир Фесенко.

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И задает вопрос о том, что засвидетельствовала вчерашняя встреча Трампа с Зеленским.

«Нам есть с чем сравнивать. Мы видим совсем другое отношение по сравнению с тем, что было раньше. Никогда не было столько позитива в адрес Украины, Зеленского, сколько сейчас прозвучало от Трампа. Сразу нужно быть осторожными и не впадать в эйфорию, мол, позиция США по отношению к Украине кардинально изменилась, что США сейчас будут на стороне Украины. Нет. США играли и играют на своей стороне. Меняется определенная тактика, отношение к российско-украинской войне. Но рано делать выводы», — предостерегает политолог.

По его словам, во-первых: принципиальная позиция Трампа — не оказывать помощь.

«И здесь ничего не изменилось. Финансовой и военной помощи США сейчас нет. Единственное, что может быть увеличено — это продажа оружия для Украины. Но это не помощь», — констатирует он.

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Война в Украине: что может измениться в перспективе

На этот вопрос Фесенко отвечает так: «В чем может быть главный позитив для нас — речь идет о решении предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для Patriot. Это будет не сразу. Также нужно решить, где мы будем строить производства. Понятно, каковы риски, поскольку это будет цель №1 для России».

И продолжает: «Трамп положительно оценил украинские удары по российской территории. Раньше этого не было. Трам сказал, что это эскалация, но положительная, которая может привести к завершению войны. Почему появились положительные оценки со стороны Трампа? Потому что есть военные успехи Украины. Это первая и главная причина. Второе: американские экономические интересы в Украине. Вывод: позитивная тенденция есть, но речь не идет о том, что США встали на сторону Украины в войне против России. Такого нет. Другое дело — они, США, используют нынешнюю военную ситуацию и определенные формы взаимодействия с Украиной — предоставление нам, например, спутниковой информации, в частности, для ударов по России, как пишут некоторые источники, продажа нам оружия. Это используется как давление на Россию, чтобы заставить ее завершить войну. И здесь произошли изменения. Если в прошлом году, в начале года, давили на нас, то сейчас американцы оказывают, возможно, косвенно давление на Россию».

Война в Украине: ближайшие риски

При этом Фесенко отмечает, что, несмотря на последние заявления Трампа, все же надо помнить о его поведении в прошлом.

«Важно понимать, что Трамп есть Трамп, есть феномен «качелей Трампа». Сегодня он говорит одно, а завтра его позиция может измениться. Поговорит с Путиным, и ситуация может измениться. Мы это уже видели и не раз. Я напомню, что в сентябре прошлого года тоже была положительная встреча Зеленского с Трампом. Все было здорово. Трамп после нее написал, что еще немного и Украина освободит оккупированные территории. У нас все были в восторге. И что случилось? В октябре была встреча в Белом Доме и совсем другая тональность Трампа. Потому не будем спешить», — оценивает ситуацию Фесенко.

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Какую войну настроен вести Путин

По убеждению Фесенко, наиболее вероятным сценарием является эскалация войны России против Украины.

«Это уже происходит, и это может усилиться. Другое дело — сейчас у России ограничены возможности для эскалации, но это один из наиболее вероятных сценариев. Главная причина смены настроений Трампа — это то, что он почувствовал силу Украины. Каков может быть ответ России? Продемонстрировать свою силу. Продолжается соревнование за Трампа. Второй момент — оружие, традиционно работающее по отношению к Трампу: личное зомбирование американского президента со стороны Путина. Ожидается телефонный разговор между Трампом и Путиным. Последний будет убеждать, что мир может быть только на российских условиях. Кроме того, Россия включит своих агентов влияния в окружении Трампа. Например, есть сын Трампа, откровенно пророссийски настроенный. Будут работать через них», — уверен Фесенко.

Возможно ли «окно возможностей» для Украины в войне

«Обратите внимание, что сегодня интересное заявление появилось со стороны президента Чехии Петра Павела. Он говорит, что осенью после выборов в Госдуму Россия может пойти на массовую мобилизацию. Это как раз элемент, инструмент эскалации войны. Это значит, что война может затянуться. На год? На неопределенное время. Он предлагает сейчас за счет активной дипломатии попытаться выйти на определенные конкретные договоренности с россиянами хотя бы о постепенной деэскалации войны. Также я обратил внимание на статью бывшего главкома Валерия Залужного. Он обращает внимание, что эта война — на истощение, Россия не собирается ее прекращать. Это реалистический взгляд», — отмечает Владимир Фесенко.

До этого политолог неоднократно предполагал, что «окно возможностей» для реальных мирных переговоров может появиться осенью.

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«Есть надежды у нас, и, думаю, у американцев, что за счет активных украинских ударов по российским НПЗ, по Крыму нынешние внутренние проблемы в России усугубятся и это будет их мотивировать к более реалистичным и конструктивным переговорам о завершении войны», — говорит политолог.

И продолжает: «В любом случае, сейчас Кремль и Путин на распутье — будут выбирать между эскалацией войны и началом переговоров. Не сразу о прекращении войны. Я не уверен, что сейчас Путин готов к реальным переговорам. Они могут начаться в закрытом режиме неофициально».

По мнению Фесенко, наиболее реалистичный вариант, который может сработать — постепенная деэскалация.

«Сначала, например, договоренности о прекращении ударов на море. Далее договоренности об энергетическом перемирии. Для России это актуально, для нас потенциально тоже актуально, поскольку уничтожаются украинские АЗС и многое другое. Постепенные шаги могут сработать. И это не будет выглядеть как поражение или слабость той или иной стороны», — резюмирует эксперт.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что Трамп сделал новое заявление о дедлайне по завершению войны Украины и России. Президент США выразил уверенность, что его администрация способна добиваться договоренностей даже в самых сложных международных конфликтах.







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