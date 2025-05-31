Когда и как закончится война в Украине: Жданов назвал сценарии

Олег Жданов / © ТСН.ua

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Полномасштабная война в Украине длится уже более трех лет, без четких признаков завершения в ближайшее время. Несмотря на дипломатические усилия, включая запланированные переговоры в Стамбуле 2 июня 2025 г., активные боевые действия продолжаются.

К чему могут привести мирные переговоры, какие возможности РФ имеет для летнего наступления и нужно ли воспринимать всерьез угрозы российского диктатора Владимира Путина миру — о возможных сценариях окончания войны в Украине в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Окончание войны в результате переговоров

По мнению Олега Жданова, сценарий окончания войны в результате мирных переговоров физически невозможен.

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«Я даже не знаю, как его рассматривать. Единственное, в фантастическом варианте, если мы договоримся о временном прекращении войны, это будет заморозка конфликта. Это будет возвращение в февраль 2015 года», — говорит Олег Жданов.

Однако, по его словам, рано или поздно эта «замороженная» война «оттает» и разгорится снова уже в третий раз, с новой силой.

«Но она будет гораздо жестче и, возможно, более масштабной, чем сегодняшняя. Потому что Российская Федерация, мы понимаем, не ограничивает себя в действиях. И потому Россия просто, стоя сегодня на военных рельсах, на полных парах, как говорится, будет милитаризироваться, производить технику и вооружение, и как только они будут готовы, они пойдут снова. Это первый вариант», — говорит Олег Жданов.

Если боевые действия будут продолжаться

Если Украина и Россия не договорятся, переговоры не дадут никакого результата, то война и дальше будет продолжаться в таком темпе, как она идет сегодня, считает эксперт.

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«Я не вижу у России резервов для того, чтобы осуществить огромное наступление на нашу страну. Возможно, мы сейчас, в июне, можем наблюдать усиление отдельных оперативных направлений российской группировки войск. Это все, что может произойти. Хотя и на это у меня очень огромные сомнения», — говорит Олег Жданов.

По его словам, если бы РФ накопила огромное количество техники и личного состава, то не могла бы этого скрыть.

«Возможно, они подкапывают технику, возможно, они накапливают где-то личный состав, но не более одной или двух общевойсковых армий. И то мы бы об этом знали, потому что скрыть это невозможно сегодня. Как только Россия начала в Подмосковье, на полигонах формировать две общевойсковые армии, мы сразу об этом знали. И даже отслеживали в режиме онлайн количество личного состава и техники, которые они накапливали там», — объясняет эксперт.

Война и активные боевые действия продлятся до тех пор, пока у одной из сторон не закончится резерв, говорит Олег Жданов. Особенно, по его словам, это касается личного состава.

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«Так что возможна конфронтация, но она будет небольшая. И события будут продолжаться до тех пор, пока у одной из сторон не закончится резерв. Как только закончится резерв техники, а особенно личного состава, тогда возможен, скажем так, реальный диалог в плане достижения каких-то договоренностей о прекращении огня, не о разрешении конфликта», — говорит Олег Жданов.

Угрозы Путина глобальным конфликтом

Несмотря на угрозы Путина Третьей мировой войной и «глобальным конфликтом», по мнению Олега Жданова, глава Кремля никогда не пойдет на прямое боевое столкновение со странами НАТО.

«На сегодняшний день в Европе четко понимают то, что доказали натовские аналитики в 2023 году, что в случае остановки боевых действий в Украине Российской Федерации потребуется 3-5 лет для накопления сил. И тогда уже эскалация может быть либо со странами НАТО, либо снова на территории нашей страны. Со странами НАТО Российская Федерация, по моему мнению, никогда не пойдет на прямое боевое столкновение. Никогда. Потому что Россия понимает, что соотношение боевых потенциалов НАТО и России несравнимо. И они сразу же проиграют войну», — говорит Олег Жданов.

В то же время, начать гибридную войну против стран НАТО, особенно стран Балтии, Путин может, считает эксперт

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«Они уже частично начали гибридную войну против стран НАТО и особенно стоящих там в приоритете — это страны Балтии. Вот это идет сегодня уже полным ходом. Например, информационная кампания, что Нарва — это „русский город“. Мы знаем, с чем заканчиваются такие информационные кампании. Они могут заканчиваться созданием хаоса в этих городах и дальше там эти „народные референдумы“ и „защита русскоязычного населения“. Такой вариант — да, вполне вероятен», — объясняет Олег Жданов.

В то же время, по его мнению, Путин никогда не перестанет запугивать весь мир, невзирая на серьезные внутренние проблемы в России.

«Несмотря на то, что на сегодняшний день Госдума, снова проводящая секвестр бюджета, увеличила дефицит бюджета. Несмотря на то, что все рушится, но, как говорили когда-то о россиянах, что они будут лаптем щи хлебать, но ракеты клепать будут. Так вот они именно так сегодня и поступают. К примеру, их обновление ракетных войск стратегического назначения. Хотя ничего нового они там не выстроили. Да, они восстанавливают, они заменяют старые конструкции. Но это представляется как модернизация, новый технологический уровень ракетных войск. То есть продолжение устрашения мира. Это их особенность, они будут делать это всегда», — говорит Олег Жданов.

Напомним, недавно Россия совершила самую масштабную воздушную атаку с начала войны, использовав 298 дронов и 69 ракет, что привело к многочисленным жертвам среди гражданского населения.

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Ранее мы писали, что Россия готовит масштабный ракетный удар по Украине: Жданов предупредил об опасности.