Когда и как закончится война в Украине: Жданов рассказал, к чему может привести "план Трампа"

Дональд Трамп, Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Для обсуждения мирного урегулирования войны 23 апреля в Лондоне встретятся представители Украины, США, Великобритании и Франции. На встрече от Украины ожидают ответ на мирные предложения США.

В СМИ периодически появляются условия этого «мирного плана» Трампа, в то же время официально пункты не комментировались.

Какие условия предлагает США, на какие компромиссы может пойти Украина и какие сценарии завершения войны с Россией — об этом в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Реклама

Какие сценарии завершения войны в Украине

Олег Жданов отмечает: мирный план Трампа не содержит никаких гарантий безопасности для Украины.

«Фактически, на сегодняшний день план Трампа возвращает нас в 2015 год. Вот сейчас мы где-то в феврале 2015 года. Это заморозка конфликта, во-первых. Во-вторых, якобы признание Крыма российской территорией, о котором пишут СМИ, это катастрофа не только для нас, это может привести к целому каскаду войн по переделу территорий. Дело в том, что проблемы с территориями фактически в каждой стране. По крайней мере, в Европе повсюду есть претензии относительно территории. И никаких гарантий. Это будет просто заморозка конфликта по линии столкновения», — говорит эксперт.

Он обращает внимание на то, как Путин использовал так называемое «перемирие». Россия объявляет его тогда, по словам Жданова, когда ей это нужно, в то же время его не соблюдает.

«И мы имеем на Сумском, Харьковском направлениях, и в районе города Харькова, и в районе Купянска, и в районе Лимана, подготовку российских войск к началу наступательных действий. Вместо того же „перемирия“. На Покровском направлении они подошли вплотную к нашим позициям и начали оборудовать свои позиции под белым флагом, словно перемирие. А у нас приказ не стрелять. Путин не остановится. Цель войны какая? Уничтожение Украины как государства, уничтожение украинцев как нации, денацификация. Путин сказал это четко и ясно. Пока цель войны не достигнута, война не закончится», — считает Олег Жданов.

По его словам, Соединенные Штаты, в частности, президент Дональд Трамп, не способен поставить жесткие условия Путину.

«Знаете, как говорится: такие друзья, что и врагов не нужно. Трамп может там что-нибудь попросить у Путина, но Путин постоянно диктует Трампу условия. И Трамп транслирует эти условия нам или персонально, или через своих назначенцев, спецпредставителей. Я вообще удивляюсь, когда кто-то надеется, что США начнут нам предоставлять оружие. У нас только Европа осталась. Мы и Европа. И вот теперь будет реальная война на истощение. Европа может ее потянуть», — говорит эксперт.

Когда закончится война в Украине

В 2025 году в Украине еще будут продолжаться боевые действия, считает Олег Жданов.

«Трампу нечего сказать. Он за что не взялся — ничего не выполнил. Я понимаю, что он хочет 30 апреля выйти и сказать: „Я остановил войну. Видите, я 100 дней занимался этой войной“. А с такими условиями, что дальше? Вечная война? Ждать следующего наступления российских войск через два-три года?» — говорит эксперт.

В то же время, по его словам, война в Украине не может продолжаться до бесконечности.

«Дело в том, что Россия тоже не молчит. Они настаивают. И чем сильнее они настаивают, тем больше понимаем, что у них дела становятся все хуже. Россия уже включила печатный станок. У них эмиссия денег, что приведет к гиперинфляции в стране. Техника и вооружение — мы уже не констатируем, что на поле боя сейчас новая волна — мотоциклы, а брони достаточно мало. Новой брони вообще почти нет, а старая заканчивается», — говорит Олег Жданов.

Враг имеет преимущество в пехоте, однако фронт почти не двигается, а продвижения незначительны.

«Если нам дадут соответствующее оружие, то мы и с пехотой справимся. Фронт фактически стоит, не двигается. А незначительные продвижения — это капля в море от того, чего они хотят достичь, даже в Луганской, Донецкой области. Я уже не говорю о Херсонской и Запорожской. Поэтому Путин и спешит, потому что Россия долго не продержится в таких условиях войны», — считает эксперт.

По его мнению, до конца 2025 года российская армия будет воевать, а дальше может начаться обвал экономики и финансовой системы в России.

«У Трампа есть рычаги, которыми он может надавить на Путина. У него есть экономические санкции, которые могут просто поставить Россию на грань обрушения экономики. То же отключение SWIFT, заморозка транзакций, денег, которые они получают за газ и нефть. Как это было с Ираном 40 лет тому назад. Но Трамп фактически проиграл этот раунд, потому что, с одной стороны, он не смог оттянуть Путина от Китая. Путин с Китаем так и остался в партнерах, вассалах. Это ослабляет позиции Трампа в противостоянии с Китаем. И с другой стороны, я так понимаю, это одна из последних попыток оказать давление на Европу и Украину с целью принуждения нас к капитуляции», — говорит Олег Жданов.

На какие компромиссы может пойти Украина

По его мнению, Украина не должна признавать оккупированные территории российскими.

«Не мы же напали, не мы развязали эту войну. Мы теряем территорию. Никто в мире из цивилизованных стран не будет признавать эти территории за Россией. А в Соединенных Штатах есть закон, запрещающий им признавать аннексированные территории. В этом мы не должны ничем уступать. Да, может быть принято решение не военным, а дипломатическим путем. Хотя с Россией, вы же видите, договариваться, пока это бесполезно. Так что здесь с нашей стороны никаких компромиссов не может и не должно быть», — говорит Олег Жданов.

Ранее мы писали о том, что президент США Дональд Трамп рассказал, когда назовет детали мирного соглашения между РФ и Украиной.