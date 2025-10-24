Когда и куда Путин нанесет «ошеломляющий удар»: эксперты предостерегли два города

Кремль дважды пригрозил «ошеломляющим ответом» по Украине — эксперты назвали вероятные цели оккупантов / © ТСН

Реклама

В течение последних двух суток в Кремле угрожают «ошеломляющим ударом» по Украине. Такие заявления сделал российский президент Владимир Путин и его спикер Дмитрий Песков, комментируя возможные удары со стороны Украины вглубь России.



В свою очередь, украинские военные эксперты, ссылаясь на информацию мониторинговых Telegram-каналов, отметили в комментарии для ТСН.ua, что и без дальнобойных ударов Украины по России последняя с помощью спутников провела разведку, в частности, над Киевом.



«Каков может быть «ошеломляющий» ответ, если и сейчас Россия использует все имеющееся и доступное для нее оружие. Несколько часов назад я увидел в одном из мониторинговых ресурсов сообщения о том, что в ближайшие 3-5 дней стоит ожидать масштабную ракетно-дроновую атаку — российская спутниковая группировка разведывала наши западные регионы, а также российские спутники рыскали над Киевом. Соответственно, под прицелом наша энергетика, наше железнодорожное сообщение», — говорит бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев.

Реклама

Резюмируя, он добавляет: «Больше, чем сейчас Россия не может применять, мощности у нее нет. Три десятка ракет и около полутысячи дронов (во время одной атаки — Ред.). Но сейчас враг несколько сменил тактику. Ранее Россия «распыляла» ракеты и дроны на всей территории Украины, а сейчас бьет концентрированно. Это было очевидно во время последней атаки по Киеву — Россия пыталась максимально выхолостить нашу ПВО, чтобы добиться какого-либо результата и частично это ей удалось».



Каким количеством ракет Россия может ударить одновременно

Другой военный эксперт, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко в комментарии для ТСН.ua выразил такое свое мнение: «Все, что Россия могла продемонстрировать — она показала. Чего-то большего, более масштабного мы уже не увидим. Уже давно не было таких массированных ударов, которые были в 2022, 2023 и 2024 годах, когда по Украине запускалось одновременно 120-130 ракет разного типа. Но по состоянию на сегодня Россия не может устроить такой масштабный ракетный террор хотя бы по той причине, что у нее уже нет столько носителей авиационных ракет».



К этому он добавил: «Это связано в первую очередь с проведением украинской операции «Паутина». Россия сейчас пользуется ограниченным количеством носителей. Поэтому сейчас видим пуски ракет Х-101 в количестве максимум 40 единиц. Хотя самих ракет у России много. Они ежесуточно производят примерно по 2 единицы, накапливают».



По словам Коваленко, второй аспект — это ракеты морского базирования «Калибр».



Реклама

«Их Черноморский флот, а сейчас это флотилия, получил повреждения, требует ремонта из-за большой нагрузки. Так что и морских носителей осталось не так много, чтобы устроить удар «Калибрами» количеством 50-60-100 единиц. Потому что такое ошеломляющий удар от Путина? Это может быть одновременное применение баллистических ракет, аэробалистических, крылатых, морского базирования в том количестве, насколько это возможно. С применением дронов. Максимум, на что еще могут пойти — это использование ракеты «Циркон» или старой советской межконтинентальной ракеты без ядерной боевой части. Это и может быть их «ошеломляющий» удар, — предполагает Коваленко.



Какими могут быть цели во время «ошеломляющего удара»



На этот вопрос военный эксперт Александр Коваленко ответил так: «В первую очередь Киев. Безусловно, Киев. Но, к слову, это может быть и Одесса. Потому что это для них триггерный город. В западные города Украины долетают не все ракеты. По Сумам, Чернигову, Харькову, Днепру, Запорожью, Херсону они бьют и так каждый день. Поэтому они будут пытаться давать «ответ» по городу, по которому не так часто бьют. В зоне риска Киев и Одесса».

Напомним, у Путина уточнили его намек на «ошеломляющий ответ». По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, «ответ» возможен в случае ударов вглубь России.