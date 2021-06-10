Когда именно в июне будут рассматривать законопроект "О деолигархизации"

В документе указано, что олигархи — это лица, которые "имеют значительное влияние в хозяйственной, политической жизни страны, а также контролируют основные сегменты медийного пространства".
Законопроект "О деолигархизации" будет рассматриваться в профильном комитете уже в 20-х числах июня.
Более подробно — в материале ТСН.19:30.
Об этом рассказал лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко. Председатель фракции Давид Арахамия прогнозирует: рассмотрение законопроекта будет максимально блокироваться различными группами влияния.
"Когда депутаты рассказывают, что "олигархи" на них не влияют — это ложь", уверяет Арахамия. По его словам, под определенным влиянием находятся и депутаты провластной партии. По информации других СМИ, за законопроект "Об олигархах" в Верховной Раде в первом чтении депутаты будут голосовать уже в начале июля.
Напомним, Зеленский анонсировал дальнейшее уменьшение количества олигархов в Украине. Зеленский считает, что из-за влияния олигархов Украина десятилетиями двигалась к статусу бедной в Европе.