Когда Киев получит Patriot и ATACMS и списание долгов Украине: основные заявления Ермака

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак в среду, 24 апреля, в эфире "1+1" в телемарафоне рассказал, будут ли ракеты ATACMS в новом пакете военной помощи США, когда Украина получает необходимые системы ПВО Patriot и прокомментировал сроки поставки оружия от Америки.

ТСН.ua собрал основные заявления, озвученные в Офисе президента.

Будут ли ракеты ATACMS большой дальности в новом пакете помощи США

В Офисе президента подтвердили, что Украина получит ракеты ATACMS большой дальности в рамках нового пакета военной помощи США.

"Ожидаем, что в этом пакете будет все, что нам необходимо, потому что наши военные, главком, министр обороны — на постоянном контакте. Партнеры знают, что нам необходимо, и в частности тот вид вооружения, который вы упомянули", — заявил Ермак.

Он подчеркнул, что уровень сотрудничества между украинскими военными, военным и политическим руководством Украины и США дают "нам абсолютно четкую веру в то, что в этом большом пакете будут действительно все те наименования, о которых мы уже столь долгое время говорим ".

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Механизм списания долгов Украины

В законопроекте США о выделении финансовой помощи Украине предусмотрен механизм быстрого списания долга с Украины по решению президента США.

"Безусловно, сразу после подписания этого закона, по поручению президента Украины, начнет работать команда с Белыми домом по конкретизации, как будет работать этот механизм. Я думаю, что мы найдем с партнерами решение, которое бы устраивало Украину", — пояснил Ермак.

Когда дополнительные ПВО Patriot будут в Украине

В Зеленском заверили, что Украина получит новые Patriot "очень скоро".

Ермак также прокомментировал информацию западных СМИ о том, что союзники Украины по ЕС и НАТО давят на Грецию и Испанию, у которых на вооружении есть более десятка систем Patriot.

Говорим с партнерами каждый день и думаем, что речь идет не только об этих двух странах (Греция и Испания — ред.). Наши партнеры, прежде всего американцы, говорят и с другими странами. Знаем и о позиции канцлера Германии Олафа Шольца и все они знают, сколько нам нужно Patriot. Поэтому я уверен, что очень скоро у нас будут очень хорошие новости", — отметил руководитель ОП.

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Сроки поставки оружия от США

Сенат Соединенных Штатов Америки принял законопроек о выделении Украине нового пакета военной помощи. На вопрос ведущего телемарафона, когда Киев получит необходимое вооружение от Америки, Ермак отказался называть точные сроки, но заметил, что это будет в "сжатые сроки".

"Вы все понимаете, у нас идет война. Поэтому я не хотел бы комментировать конкретные сроки. Но это будет происходить в сжатые сроки. Все понимают, что нам это вооружение нужно на вчера", — подчеркнул руководитель ОП.

Напомним, в Пентагоне рассказали, как быстро в Украину поступит военная помощь США.

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