Когда может закончиться война в Украине: бывший спецпредставитель США ошарашил прогнозом

Курт Волкер / © Associated Press

Реклама

Полное завершение российско-украинской войны пока невозможно, однако сценарий прекращения огня уже до конца текущего года вполне реалистичен. Такой резонансный прогноз в эксклюзивном комментарии ТСН озвучил бывший специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер на полях международного форума «Архитектура безопасности».

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Мира не будет: почему Путин никогда не признает суверенитет Украины

Курт Волкер откровенно заявил, что абсолютно не верит в возможность подписания любого полноценного и всеобъемлющего мирного соглашения между Российской Федерацией и Украиной. По его глубокому убеждению, российский диктатор Владимир Путин ни при каких обстоятельствах не согласится на такое развитие событий, поскольку фундаментальный мирный договор априори будет предусматривать официальное и юридическое признание Украины как суверенного, независимого и абсолютно отдельного государства. Для идеологии нынешнего Кремля этот вариант неприемлем.

Реклама

Именно поэтому все предыдущие громкие попытки и дипломатические усилия специальных посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера ожидаемо не дали никаких реальных результатов. До сих пор Россия лишь умело делала вид глубокой заинтересованности в переговорном процессе, пытаясь ввести в заблуждение международных партнеров Украины. На самом же деле единственными факторами, которые способны оказывать реальное и ощутимое влияние на позицию Путина, являются регулярные и точные удары по российским энергетическим объектам, а также непосредственная тяжелая ситуация на линии фронта.

Два ключевых фактора: когда прекратятся боевые действия

Гораздо более реалистичным сценарием для обозримого будущего американский дипломат называет именно локальное или всеобщее прекращение огня. Однако и этот шаг станет возможным исключительно при одном железобетонном условии — если Кремль на собственном опыте остро почувствует критическое меньшинство и исчерпанность своих финансовых и человеческих ресурсов.

Пока российское руководство видит возможности для эскалации или надеется на раскол среди союзников Украины, боевые действия будут продолжаться.

Курт Волкер, бывший специальный представитель США по Украине: «Деньги имеют большое значение. Если он считает, что авиаудары все еще могут дать результат, он может продолжать войну. Если он верит, что Запад ослабнет или расколется, если смотреть на выборы во Франции или результаты социологических опросов в Великобритании, он также может решить продолжать войну. Однако если он столкнется с двумя ключевыми проблемами — финансовыми ресурсами Кремля и людскими ресурсами, а также осознает, что ситуация для России в дальнейшем будет только ухудшаться, тогда, на мой взгляд, прекращение огня возможно даже уже в этом году».

Реклама

Таким образом, по оценке экс-спецпредставителя США, судьба интенсивности боевых действий будет решаться в ближайшие месяцы на пересечении экономического истощения России и внутриполитической устойчивости стран Запада. Если Украине совместно с партнерами удастся создать для Кремля ситуацию, при которой каждый следующий день войны будет приносить Москве только тотальные финансовые убытки и критические потери живой силы, Путин будет вынужден согласиться на остановку огня уже до конца года.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН НОВОСТИ 14:00 3 июня. ТРАГЕДИЯ на Харьковщине! РЕАЛИИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОГНЯ! ГЕНСЕК НАТО в КИЕВЕ

Новости партнеров