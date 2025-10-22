Когда может закончиться война в Украине: Жданов назвал год

Война в Украине

Если взять самый циничный расчет, Украина сможет воевать с Россией до 2042 года.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«До последнего украинца, как иногда любят говорить наши враги — тогда у нас до 2042 года есть ресурс. Это если брать человеческий ресурс и тотальную мобилизацию страны. Расчеты показывают именно такую цифру. Это озвучивал когда-то генерал Буданов в одном из своих интервью. Он тогда рассказывал, что до 2030 года мы можем на частичной мобилизации, вот такой, как сейчас, а до 2042 года — это тотальная мобилизация по человеческому ресурсу», — объясняет военный эксперт.

Впрочем, война на истощение — это не только человеческий ресурс.

«Человеческий ресурс определяет боеспособность части подразделений и вообще сил обороны Украины. Война на истощение — это война экономики. Если действительно Европа не прекратит и не уменьшит, а будет увеличивать объемы нам военной помощи, тогда эти цифры, сроки можно пересмотреть».

В то же время Россия может воевать против Украины гораздо больше лет. Поэтому мы можем получить преимущество только с помощью современного вооружения от партнеров.

«Если тотальная мобилизация, то они могут воевать гораздо больше. Относительно человеческого ресурса мы не сравнимы с ними, потому что население как минимум в 3-4 раза отличается в их пользу. И потому этот паритет или предпочтение в войне могут предоставить именно современные технологии, вооружение, если нам его будут предоставлять», — говорит Олег Жданов.

Военный эксперт добавил, что разрушение одного из государств — это неотъемлемый процесс окончания войны:

«Помните, 2022 год — мы задавались вопросом, за что вы (россияне — ред.) нас убиваете? Мы пытались как-то достучаться до совести или ума россиян. Они говорили: „Чтобы вы нас полюбили. Мы вас убиваем, чтобы вы нас полюбили“. Так вот, это и есть окончание войны. Кто-то должен убить. В любом случае разрушение государства — это просто неотъемлемый процесс окончания войны».

Ранее мы рассказывали, что реальные переговоры между Россией и Украиной только набирают обороты. Стороны имеют диаметрально противоположные позиции, а новые требования со стороны Кремля могут поставить под угрозу сам факт подписания соглашения.