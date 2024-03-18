Когда началась война, были еще подростками: щемящие истории воинов из Донецкой области, которые защищают Украину

Двое жителей Донбасса защищают Украину в 59-й бригаде имени Якова Гандзюка. Они отражают атаки врага на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в сюжете специальной корреспондентки ТСН Юлии Кириенко.

Артиллеристы работают под вражеским огнем

На Авдеевском направлении работает прицепная пушка Д20. Снаряд от нее летит за десятки километров. Во время работы артиллеристы также вынуждены прятаться от российских ударов и постоянно менять позиции.

"Наш противник активно работал по нам. Но нам повезло. Мы как раз были в укрытии, когда услышали дебелые приходы. Уже когда все стихло, вышли и увидели приходы возле самой пушки", - говорит артиллерист Сергей.

Россияне тогда не попали. Пушка стреляет до сих пор. Но ребята при такой ясной погоде из укрытия выходят только для выстрелов чтобы прикрыть пехоту.

Оружие на Авдеевском направлении

Истории воинов из Донбасса

Военному Андрею всего 23 года, он из Авдеевки. Он за улыбкой пытается скрыть боль. Потому что до сих пор не знает где его родной дед и тетя.

"То бомбоубежище, в котором они находились, туда попали ФАБом. Я не знаю живы они или нет", - говорит Андрей.

Парень говорит, что до войны Авдеевка была очень красивым город, вспоминая о тех временах - Андрей не сдерживает слез.

Андрей

Герман родом из Краматорска. Еще подростком в 2014-м, видел как город оккупировали и освобождали. Незадолго до полномасштабного он работал в "РиоПица", куда в прошлом году оккупанты попали ракетой и убили его коллег и друзей. Из-за войны мужчина уже два года не видит ребенка. Но рад, что семья далеко от этих обстрелов.

Герман

Когда Россия ворвалась в Украину, эти ребята были несовершеннолетними. И все эти годы жили на своей Донбасе. За которую теперь воюют. Ибо не хотят простить врагу то, что он сделал еще 10 лет назад. А еще более того, что творит сейчас.