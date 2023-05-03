Когда начнутся переговоры о начале вступления Украины в ЕС — в ОП ответили

Соглашение о присоединении страны к ЕС состоит из 35 глав и каждая из этих глав требует отдельных переговоров.

28 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. А уже 18 апреля прошлого года Украина передала заполненную анкету-опросник для получения статуса кандидата на членство в ЕС.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква в интервью ТСН.ua рассказал, когда следует ожидать начала переговоров по вступлению Украины в Евросоюз.

Жовква отметил, что процесс вступления в ЕС существенно отличается от процесса вступления в НАТО. Он длительнее во времени. К примеру, Соглашение о присоединении страны к ЕС состоит из 35 глав. Каждая из этих глав требует отдельных переговоров, отдельных переговорных делегаций. Каждая из этих глав должна быть открыта единодушным решением, закрыта единодушным решением.

"И, опять же, полностью документ закрывается только когда успешно закрыты все главы. Это очень длительный процесс, который, впрочем, страны проходили по-разному. Поэтому, в этом году наша основная цель – получить решение о начале переговоров о вступлении. У нас есть отличные шансы для этого. Мы с достаточно высокими темпами выполняем семь рекомендаций, которые нам предоставила Еврокомиссия после того, как мы получили статус страны-кандидата. Вы о них неоднократно слышали. Не будем сейчас вдаваться в детали. Но в принципе большинство критериев у нас выполнено. Это даже не наша оценка. Это оценка президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен", — пояснил он.

По словам политика, все необходимое законодательство, или почти все, принято. Есть определенные дискуссии с отдельными структурами, такими как Венецианская комиссия, по поводу возможности внесения определенных точечных изменений в это законодательство. Однако решение о начале переговоров должно быть принято в октябре этого года.

"Поэтому где-то ориентировочно в конце мая — начале июня будем иметь промежуточную оценку нашего прогресса со стороны Еврокомиссии. В октябре будем иметь финальную оценку вместе с другими странами-кандидатами, ведь Украина — не единственная страна-кандидат на членство в ЕС. И имеем все основания надеяться, что после этой безусловно положительной оценки в октябре, до конца этого года на заседании Европейского Совета у нас будет единодушное решение стран-членов ЕС о начале переговоров о вступлении", — резюмировал Игорь Жовква.

Напомним, министр иностранных дел Чехии заявил, что вступление Украины в ЕС может начаться в ближайшее время.

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