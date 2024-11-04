Когда начнутся заморозки и мокрый снег: свежий прогноз погоды на ноябрь

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что ноябрь начнется все равно во всех областях Украины, то есть тепло еще удержится. А вот будет продолжаться месяц по-разному: чем дальше к северу и востоку, тем раньше придет холод.

Каким будет ноябрь – в материале ТСН.ua.

Холодать начнет во второй декаде, температура к концу месяца постепенно снизится от +6-7 до +3-4 градусов днем и от 0-3 градусов тепла до 1-2 градусов мороза ночью. С холодами придут осадки, вся третья декада ожидается мокрой, пройдут дожди с мокрым снегом. Больше всего будет дождей на Буковине и Хмельнитчине. А вот на севере погода в ноябре будет разной.

"Температурные качели" в течение первой десятидневки прогнозируются и в центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская. Здесь ноябрь начнется от +12-13 градусов днем, дальше несколько дней будет +5-7 и снова +9-11. Ночью холоднее на 5-7 градусов, будет немного дождь.

Погода на неделю

Новый антициклон принесет погоду без дождей и сплошной облачности. О погоде на эту неделю рассказала синоптик "Украинского гидрометцентра" Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA.

По ее прогнозам, 4 ноября мокрый снег возможен на северо-востоке страны. Это остатки атмосферного фронта, проходившего на днях над Украиной. Но дальше следует новый антициклон, который принесет сухую погоду и с меньшей облачностью.

Температура будет оставаться в тех же пределах, которые были в предыдущие дни.

Намека на мощные циклоны и осадки в ближайшей синоптической перспективе нет, заверила она. В то же время, специалисты "Украинского гидрометцентра" сообщили, что средняя месячная температура воздуха в нынешнем ноябре будет, как и в прошлом году, в пределах нормы почти на всей территории Украины. Только на востоке и юго-востоке – несколько выше нормы. Однако это меньше, чем на один градус.

Морозы уже близко

Как рассказала руководитель отдела метеорологических прогнозов "Укргидрометцентра" Наталья Голеня, ноябрь – переходный месяц от осени к зиме, пора предзимья. Оно начинается после устойчивого перехода средней дневной температуры через +5 градусов в сторону понижения.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в ноябре в большинстве областей составляет 24 градуса мороза. В северных, восточных, Днепропетровской, Запорожской, восточных областях и в Карпатах – 31 градус мороза, на юге Крыма и Одесской области – 13 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры – 24 градуса тепла, в Закарпатской, Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму до 29 градусов тепла.

В восточных областях – Харьковская, Донецкая и Луганская – ноябрь вступит в свои права уже на третий день: дневная температура быстро упадет с +10-12 градусов до +5-6 и будет держаться такой в течение двух недель. В дальнейшем похолодает еще на 2-3 градуса, а учитывая, что небо часто будет малооблачным, ночью ожидаемые заморозки до -2 градусов. Осадков в регионе прогнозируется мало, и они будут незначительными.

Только в третьей декаде будет дождь больше, особенно на Харьковщине, иногда будет пролетать снег. Южные области встретят ноябрь комфортными температурами. Однако дальше будет похолодание.

Какая температура будет зимой

Этой зимой средняя температура воздуха зимой будет держаться на уровне 1-2 градуса выше нормы. Она будет колебаться от +5 до -5 градусов. В целом, как отмечает метеоролог Вера Балабух, повышение зимних температур является тенденцией последних десятилетий.

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