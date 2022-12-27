"Когда накурятся или выпьют, их тянет на "подвиги" среди населения": жители Херсонщины приходят в себя от оккупации

Поселок Высокополье на Херсонщине уничтожен, разбит до древесины, однако жив. Его жители пережили полгода оккупации, сидели в подвалах, пешком убегали в соседнюю Днепропетровскую область с малыми детьми на руках и парализованными стариками, которых вывозили в хозяйственных колясках, говорится в ТСН.

Пока люди скитались в эвакуации, в их домах жили оккупанты. Как только наши военные освободят населенные пункты, люди уехали домой. Несмотря на холод, отсутствие света и газа восстанавливают родные дома.

Сергей с товарищем пристраивают дверь на гараж. Радуются каждому восстановленному лоскуту двора. Работы им на долгие месяцы, потому что уцелевших построек в селе не найти. "Здесь дома половина — задней стены не было, внутри стены не было, кухня летняя была новая, вон посмотрите, что из нее случилось, видите, ничего нет. А у меня дом стоял и летняя кухня, из дома две стены остались”, — рассказывают мужчины.

40 дней мужчина с семьей прожил в оккупации. Рассказывает, сидели в подвале, пока в родительском доме хозяйничали орки. Отбирали у местных авто, а которые не могли завести — умышленно взрывали. Когда россияне ни за что расстреляли его знакомых, несмотря на риск, Сергей решил выезжать с семьей на Днепропетровщину. “Женщину и мужчину расстреляли во дворе. Они когда накурятся или выпьют, их начинает тянуть на "подвиги" среди мирного населения... Что человек может сделать, когда к тебе приходят 2-3 человека с автоматами”, — говорит Сергей.

Впрочем, больше всего свирепствовали рашисты, вспоминает мужчина, когда украинские военные пошли в наступление. Русские боевые позиции обустраивали прямо во дворах. Били не только по домам, но и по людям. "У нас здесь по улицам до десятка бронетехники русской стояло и прямо здесь во дворе стоял БТР, стреляли в ту сторону", — вспоминает мужчина.

Надежда Николаевна живет на улице вдоль трассы, где целых домов здесь не осталось вообще. “Что вам сказать, вот пенсионерка мужа похоронила, больно смотреть, как она будет восстанавливать этот дом. Там тоже пенсионерка. Здесь молодая пара, сейчас они живут в Высокополье. С трудом дождалась второго ребенка. Дом разбит, сделали как раз капитальный ремонт, там все дома погорели”, — плачет женщина.

Ее дом тоже весь изуродован, поэтому живет сейчас у сына в соседнем селе. Сюда приезжает на велосипеде, понемногу пытается латать дом. Самое ее воспоминание, как на тачке 20 километров вывозила из оккупации парализованного мужчину. “Мы на тачке с Шуляком Екатериной Федорианой везли его, никто не помогал. Нам сказали выходите, потому что будет беда, и мы выходили. Нас тогда уходили почти 200 человек, кто на чем”, — рассказывает женщина.

Жители освобожденной Херсонщины говорят, дом считается целым, если в нем только вынесло стекла и побило крышу. Каждый второй дом здесь полностью разрушен, но на этих развалинах сразу бросается в глаза большое количество сине-желтых флагов, которые здесь на каждом шагу.

Так же под флагом в центре Высокополья стук молотков, так водители "Укрпочты" самостоятельно ремонтируют местное отделение. Руководитель отделения Светлана говорит, как 13 марта россияне оккупировали поселок, украли отсюда все, что могли. С тех пор отделение не работало. Женщина добавляет, за работой соскучилась, готова работать даже без света и централизованного отопления. Банков или терминалов в поселке сейчас нет, поэтому почта - единственная возможность получать пенсии. “Около тысячи человек проживают и нужно платить коммунальные. Пенсии тоже, у нас осталось около 70 человек, получающих пенсию. Еще теперь платится через "Укрпочту" — 1200 проживающих здесь", — рассказывает Светлана.

К началу большой войны в Высокополье проживало более четырех тысяч человек. Оставшиеся люди чинят изуродованные дома и крепче закрепляют на них сине-желтые флаги.

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