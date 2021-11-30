Когда новый штамм "Омикрон" попадет в Украину: врач сделал прогноз

"Омикрон" попадет в Украину через 3-4 недели, считает врач Тарас Жиравецкий.

Учитывая, за сколько времени штамм коронавируса "Дельта" попал в Украину из соседних стран, то нового штамма "Омикрон" следует ожидать не быстрее, чем за 1,5 месяца.

Такое мнение высказал в блиц-интервью ТСН.ua советник мэра Львова по медицинским вопросам, врач Тарас Жиравецкий.

"Я не думаю, что это будет быстро, это минимум 3-4 недели. Помните, как "Дельта" к нам заходила? Это не было через 1-2 недели. Думаю, это может быть за 1-1,5 месяца", – сказал медик.

Напомним, " Омикрон" уже в Европе, в Министерстве здравоохранения также прогнозируют, что он попадет в Украину через несколько недель.

По прогнозам Минздрава, "Омикрон" добереться до Украине уже через несколько недель | Новости мира

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