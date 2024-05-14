Когда нужно обращаться к специалистам из-за проблем с ментальным здоровьем: психиатр назвал признаки

Психиатр Игорь Дубинин считает, что к специалистам нужно обратиться, когда есть нарушения сна, ведь это может свидетельствовать о проблемах с ментальным здоровьем.

Об этом он сказал в интервью корреспонденту ТСН Наталье Нагорной.

"Знаете, как я раньше говорил, еще до войны, до начала войны, до 14-го года, до 22-го года, это мое мнение, я так считаю, когда у человека нарушается сон. Конечно, мы все можем там ночь где-то не поспать, разные бывают ситуации, человек не спит, не может заснуть или постоянно просыпается. Вторую ночь человек не спит. Это уже такой маленький-маленький колокольчик. Третья ночь человек не спит. Он не может заснуть, он хочет заснуть, но он не может заснуть", - считает психиатр.

Врач отметил, что украинцы уже не боятся обращаться за помощью к психиатрам, а психиатрия стала более доступной.

"Если у человека уже там несколько недель идет снижение настроения, есть какие-то мысли, которые, скажем так, не присущи ему раньше, если человек избегает каких-то контактов, если у человека нарушен сон, или это гиперсомния, или инсомния, то есть это уже определенные признаки какого-то субдепрессивного состояния", - пояснил он.

Игорь Дубинин отметил, что сейчас в Украине семейные врачи могут оказывать профессиональную помощь, если это незначительные нарушения ментального здоровья, если все серьезнее - они дают направление к специалистам.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Как понять, что нужна психологическая помощь? Интервью с врачом-психиатром Игорем Дубининым

Напомним, Игорь Дубинин объяснил, как война повлияла на сознание украинцев.

Читайте также: