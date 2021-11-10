Когда нужно "переобуваться" в зимнюю резину и сколько это стоит: эксперты дали советы водителям

Когда нужно "переобуваться" в зимнюю резину и сколько это стоит: эксперты дали советы водителям

Эксперты объясняют, что уже сейчас следует заменять шины.

В Киеве температура воздуха ночью опустилась до -5 градусов мороза. Поэтому мосты в столице начали обрабатывать противогололедными средствами, а на шиномонтажах кое-где уже образуются очереди. Сколько стоит замена шин и нужно ли это делать сейчас, об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

В Киеве пока нет больших очередей на шиномонтаж, однако мастера говорят, что скоро они будут. Некоторые водители решили уже сейчас "переобуть" свой автомобиль. Среди них Василий и Евгений. Водители рассказывают, что замена шин в их автомобилях стоит 450-500 гривен.

Сервисы по шиномонтажу в столице работают по предварительной записи, чтобы не было "живых" очередей. Но во время ажиотажа, говорит шиномонтажник Юрий, работающий в этом деле уже 10 лет, "живая" очередь уже традиционно появится параллельно с записью, и водители будут ждать чуть ли не по несколько часов.

"Самая большая очередь тогда, когда появляются первые морозы и снега", — говорит шиномонтажник Юрий Богуш.

Новости Киева: мосты начали обрабатывать антигололедными средствами - сколько стоит переобуть авто

Инструктор по контраварийному вождению Александр Катанцев говорит, что "переобувать" автомобиль нужно уже сейчас.

"Покрышка – это посредник между нашей машиной и асфальтом. И если эта покрышка не имеет определенных свойств, то она не прокручивается и не тормозит", – говорит Александр Катанцев.

Эксперт объясняет, что если автомобиль разогнать на 55-60 километров в час, то во время торможения зимняя резина остановит авто за 30 метров, а летняя – за 50.

"А на пути могут быть пешеходы, животные", — объясняет Александр Катанцев.

А еще во время холодов летняя резина становится жесткой и изнашивается слишком быстро.

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