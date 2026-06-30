«Когда отца запихивали в бус, он кричал, что ребенка некому забрать из садика»: директор умоляет спасти 5-летнюю Виолу

Директор садика Наталья Евтушенко рассказала, как ребенок отреагировал на отсутствие отца. Фото директора: скриншот с видео Свои. Кривой Рог. Коллаж ТСН.ua / © ТСН

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В Кривом Роге на Днепропетропетровщине произошла история, которая за считанные часы приобрела резонанс — после того, как на одной из улиц представители ТЦК мобилизовали 34-летнего Кирилла Бронова, который ехал в детский сад №125 забирать 5-летнюю дочь, ребенка, которого впоследствии охватила истерика, временно забрала к себе директор этого учреждения Наталья Евтушенко.

ТСН.ua выяснил подробности этого случая.

Руководитель садика, не сдерживая слез во время общения, рассказала в комментарии для ТСН.ua о следующем: «Вчера, после всего, что произошло, я забрала ребенка временно к себе, написала соответствующее заявление о том, что беру на себя ответственность. Что произошло? Отца девочки мобилизовали прямо на улице, бросили на асфальт. Мне в садик привезли только футболку этого мужчины, разорванную в клочья. Привез человек, знающий Кирилла. Мне сообщили, что отец не придет за ребенком. Когда отца девочки заталкивали в бус, он кричал, что у него ребенок в садике, выкрикивал ее имя и фамилию — Бронова Виола, кричал, что ребенка некому забрать, что его никто не заберет… Кричал, что решение суда лежит в машине, кричал, что хочет его показать. Парень, который услышал это на улие — он принес футболку в садик и сообщил о том, что произошло… Кирилл в тот момент ехал именно забирать ребенка…»

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После этого, по словам Натальи Евтушенко, она решила спасать ребенка как могла.

«Когда я приехала в ТЦК, ребенок спросил меня о том, где папа. Я ответила ей, что ему нужно подписать документ. Она начала плакать и кричать: «Где мой папа!» Я позвонила ТЦК и спросила о том, что мне говорить ребенку. Там мне ничего не ответили. Даже не сказали, здесь ли ее отец», — говорит она.

«Я привезла ребенка к себе домой, покупала, накормила и уложила спать. К 10 утра 30 июня у меня было обязательство прийти в соцслужбу и показать, в каком состоянии ребенок. Вчера у меня спросили о готовности взять ответственность за ребенка в дальнейшем. Я ответила, что да, пока не разрешится ситуация с ее папой».

Далее, по ее словам, ситуация разворачивалась так: «Сегодня утром, 30 июня, приехал дедушка этой девочки, то есть отец ее отца, поблагодарил меня за мои действия, за то, что я забрала вчера ребенка. По состоянию на данный момент ребенок находится с дедушкой, но девочка попросила, чтобы я приехала ее навестить. Я буду делать все, чтобы ей вернули отца. Я пообещала, что буду постоянно посещать и контролировать действия людей, имеющих отношение к ней».

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До мобилизации отец воспитывал ребенка сам: что известно о семье

«Ребенок три года растет без мамы и не общается с ней, не знает «кто эта тетя». О матери девочки известно, что она оставила ребенка и от другого брака и уехала за границу. Дедушка девочки не общался с отцом, но после этой ситуации все изменилось. Дедушка заинтересован, чтобы ребенка отдали отцу, потому как мать девочки бросила ее и уехала. Я знаю, что ребенка воспитывал только отец. Мать не лишена родительских прав, есть только решение суда о том, что место жительства ребенка — с отцом», — рассказала нам Наталья Евтушенко.

Она продолжила, что по ее данным Кирилл дважды подавал документы на отсрочку, но ему отказали. «Но сегодня он должен был обращаться в суд по поводу лишения матери девочки родительских прав. Я всех прошу вернуть ребенку отца. Эту девочку бросила мать, теперь забрали отца. Теперь придет какая-нибудь чужая тетя и скажет, что она ее мать. У ребенка будет психологическая травма. Я очень всех прошу», — эмоционально рассказала Наталья Евтушенко.

Позиция ТЦК

ТСН.ua обратился в Днепропетровский областной ТЦК и СП, чтобы узнать позицию его руководства касательно этой ситуации. В этом ТЦК ответили, что не исключают, что официальная позиция появится на официальной странице в соцсети и предложили нам направить информационный запрос с вопросами. ТСН.ua направил такой запрос, ответы на который будут опубликованы после их получения.

Мобилизацию мужчины требует проверить Лубинец

Об этой ситуации высказался и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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«По имеющейся информации, мужчина дважды обращался по поводу отсрочки, но получил отказ. И сейчас общество задает вопрос — не для обвинений, а для понимания: все ли было учтено? Все ли обстоятельства были увидены? Я уже поручил моему представителю в Днепропетровской области Алексею Урлаткину безотлагательно выяснить все обстоятельства этой ситуации. Региональная команда уже направила официальные запросы в Покровско-Терновский районный ТЦК и СП, службу по делам детей исполнительного комитета Криворожского городского совета, а также исполнительных комитетов Терновского и Покровского районных рад», — сообщил Дмитрий Лубинец.

Он требует проверить законность мобилизации отца и обстоятельства, при которых 5-летний ребенок остался без родительской опеки.

Напомним, ранее сообщалось о том, как в Кривом Роге мобилизовали отца, а сын попал в интернат. После мобилизации отца 14-летний подросток из Кривого Рога позвонил в полицию, оказался в детском приюте, а впоследствии попросился в чужую семью — щемящие подробности.

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