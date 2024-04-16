Когда получим помощь от США: шансы Украины увеличились, но все зависит от уступок Трампа и Байдена

После более чем полугода блокирования республиканцами и лично Дональдом Трампом, вероятным кандидатом в президенты от Республиканской партии, пакета дальнейшей военной помощи Украине на $60 млрд, кажется, что, наконец, лед тронулся. В понедельник, 15 апреля, после встречи с фракцией республиканцев в Палате представителей, ее спикер Майк Джонсон написал в соцсети Х, что предлагает вынести на рассмотрение четыре отдельных законопроекта помощи Украине, Израилю, Тайваню и еще один о "дополнительных мерах противодействия врагам и укреплению нацбезопасности" (по поводу последнего, речь идет о запрете Tik Tok, разрешении на использование замороженных активов РФ, ленд-лизе и займах на гуманитарную помощь – ред.).

С одной стороны, хорошо, что республиканцы принципиально согласились рассмотреть вопрос о помощи Украине, а спикер Джонсон – вынести его на голосование отдельным пакетом. Ведь до личного публичного согласия на это Трампа, хоть и в форме кредита, предварительного "да" и на это не было.

С другой стороны, ранее Джо Байден обещал ветировать любой отдельный законопроект о помощи Украине, если он также не будет включать Израиль и Тайвань. Демократы настаивают на голосовании в Палате представителей уже одобренного в феврале Сенатом пакета на $95 млрд, который как раз и объединяет Украину, Израиль и Тайвань.

К тому же, не следует забывать, что любые движения пакета о дальнейшей помощи Украине могут обернуться для Майка Джонсона немедленной отставкой. Соответствующее представление Марджори Тейлор Грин, которая в Палате представителей представляет группу MAGA (сокращенно от предвыборного слогана Трампа Make America Great Again — "Сделаем Америку снова великой" – ред.) и называла украинцев "нацистами", уже есть.

Поэтому, действительно, после атаки Ирана по Израилю Украина стала на шаг ближе к одобрению Конгрессом США дальнейшей военной помощи. Но есть очень много политических противоречий, которые республиканцам и демократам еще предстоит преодолеть. Не исключено, что пакет помощи Израилю будет принят уже в течение недели, а вопрос Украины снова отложат на неопределенный срок. Но возможны и другие варианты. Об этом ТСН.ua подробно расскажет в этом тексте.

Все четыре законопроекта, о которых объявил Майк Джонсон, Палата представителей может рассмотреть уже в ближайшую неделю, пока законодатели снова не разъехались работать по своим штатам. Ранее ТСН.ua уже писал, что и без одобрения нового пакета помощи Украине на $60 млрд, который блокируется в Конгрессе уже более полугода, у Администрации Байдена еще есть в своих "резервах" чуть меньше $4 млрд. Именно из них в марте Киев получил очередной пакет военной помощи на $300 млн.

Однако вопросы дальнейшей поддержки Украины как Администрация Байдена, так и команда Трампа используют как политический рычаг давления в перевыборной гонке. Поэтому действительно можно сказать, что иранская атака на Израиль приблизила Украину к получению американской помощи. Ведь до этого казалось, что дело в полном тупике. Однако сейчас ставки сверхвысокие как для Киева, так и для Тель-Авива.

В интервью американскому телеканалу PBS Владимир Зеленский заявил, что России удалось уничтожить Трипольскую ТЭС в Киевской области именно из-за нехватки у Украины ракет-перехватчиков к системам ПВО, и без американской помощи шансов на победу у Украины не будет. По его словам, соотношение артснарядов на фронте 1 к 10 в пользу России. Это то, о чем неделю назад предупреждал командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, говоря в Сенате, что Россия выстреливает в 5-6 раз больше артиллерийских снарядов, чем Украина, и эта диспропорция за несколько недель может увеличиться до "10 до 1".

Несмотря на то, что Вашингтон и ключевые европейские столицы убеждают Израиль не наносить ответный удар по Ирану, чтобы не спровоцировать неконтролируемую эскалацию, которая может привести к настоящей войне в регионе, военная поддержка Тель-Авива со стороны США и без этого тоже нужна. Ведь война против террористического ХАМАСа еще не окончена, как бы Запад ни побуждал Израиль к установлению перемирия в Газе.

"Когда Израиль столкнулся с жестким нападением Ирана, Америка должна продемонстрировать решительность и поддержать нашего важного союзника. Мир должен видеть – Израиль не один. Я продолжу работу с Белым домом, чтобы настаивать на надлежащей реакции. способствовали этим ужасным событиям", — дописал Майк Джонсон в соцсети Х в ответ на атаку Ирана на Израиль.

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Жаль, что таких же сообщений от спикера Палаты представителей мы не видели по Украине. Хотя еще до атаки Ирана по Израилю, после встречи Джонсона с Трампом, последний заявил, что принципиально не против голосования Конгрессом пакета помощи Киеву, но "в форме кредита, а не подарка". Многие эксперты увидели в этом заявлении "зеленый свет", мол, главное, что Трамп наконец-то сказал "да", а дальше уже дело техники в Конгрессе. Однако, на самом деле, тогда же бывший американский президент также добавил: "Но гораздо важнее для меня тот факт, что Европа должна сделать шаг вперед и дать деньги. Если они не дадут соизмеримо, мне будет досадно, потому что они пострадают гораздо больше, чем мы".

Поэтому есть три возможных варианта развития событий в Конгрессе США.

Первый. Руками спикера Джонсона, Трамп и дальше будет блокировать продолжение военной поддержки Украины, поскольку считает, что Европа должна дать минимум столько же денег. Также не исключено, что уже ранее писал ТСН.ua, что бывший американский президент верит в возможность договоренности с Путиным в случае своей победы на президентских выборах в США в ноябре, поэтому блокирует сейчас все, что касается Украины, чтобы на этом не сыграла Администрация. Байден. В пользу этого сценария работает тот факт, что сейчас республиканцы почти не упоминают об усилении безопасности на границе с Мексикой, хотя еще несколько месяцев назад именно этим активно шантажировали Администрацию Байдена, блокируя помощь Украине.

Второй. Ранее Джо Байден обещал ветировать любой принятый пакет помощи Израилю, не включающий Украину. В понедельник, 15 апреля, лидер демократического меньшинства в Палате представителей Гаким Джеффрис это еще раз подтвердил, заявив, что должен быть проголосован уже принятый в феврале Сенатом пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню на $95 млрд. Поэтому не исключено, что демократы в Сенате могут заблокировать принятые Палатой представителей законодательные инициативы Майка Джонсона.

Третий. Если даже демократы в Палате представителей и согласятся разделить вопросы дальнейшей помощи Украине, Израилю и Тайваню на три разных законопроекта, и все они будут приняты, не факт, что они так же легко пройдут и Сенат. Ведь к ним, как демократы, так и республиканцы, могут подать поправки, что снова потребует согласования Палатой представителей.

К тому же, не следует забывать, Марджори Тейлор-Грин пригрозила Майку Джонсону, что он может и не остаться спикером Палаты представителей после осенних выборов (на ноябрь запланированы не только президентские, но и выборы трети Сената и всей нижней палаты), если республиканцы сохранят там свое большинство. Условий она не назвала, однако не сложно догадаться, что ключевая – это помощь Украине, вернее ее отсутствие.