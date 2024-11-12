"Когда попала ракета, Лена кормила ребеночка, рядом играли дети, все погибли": пронзительная история семьи, которую убил Путин в Кривом Роге

По данным друзей этой семьи, самому маленькому ребенку было два месяца.

Стали известны новые подробности ужасной трагедии в Кривом Роге, всколыхнувшей всю Украину. Как известно, вчера утром путинская армия попала ракетой в многоквартирный дом, в результате чего 33-летний местный житель Максим Кулик за считанные минуты потерял всю свою семью – 32-летнюю жену Елену и троих своих детей.

Самой маленькой девочке было 2 месяца, в момент попадания мать кормила кроху. Отец детей выжил после того, как отвлекся, выйдя на кухню что-то принести и из-за разрушения перекрытия провалился к соседям, которые жили на этаже ниже.

ТСН.ua разыскал друга этой семьи, криворожского фотографа Александра Дигтяра.

Едва сдерживая слезы, Александр рассказал ТСН.ua следующее: "С Максимом я не смог пообщаться, он просто не может разговаривать…Как говорят в народе, у него штора на глазах".

И продолжил: " В момент попадания ракеты они были дома, это 5 членов семьи – он, жена и трое детей. Жена кормила самого маленького ребенка, двое других детей, 10-летний Кирилл и Демид, которому было 2,8, играли рядом. Максим пошел на кухню что-то взять, возможно, воды или за салфетками. Раздался взрыв, Макс оказался на втором этаже, в кухне у соседа. Он стал пытаться попасть на свой этаж, но из-за обрушенных перекрытий не смог этого сделать. К дому оперативно приехали "скорая", пожарные, полиция, начали оттягивать Макса от дома, потому как была угроза нового обрушения".

Елена Кулик со старшим и средним ребенком. Фото из соцсетей.

О семье Максима Кулика Александр говорит, что она была позитивной и жизнерадостной.

"Я не знаю, в какую церковь ходил Максим, но знаю, что еще во время ковида Макс волонтерил, подкармливал бездомных, развозил боксы с едой, Елена была в декретном отпуске", — говорит Александр.

Резюмируя, Александр добавляет: "В соцсетях я увидел, что ракета попала в их дом. Брат Максима сказал мне, что новости плохие. Я приехал на место и увидел все это... Для Максима и жены дети были смыслом жизни, цветами. В планах у них был и четвертый ребенок. Сейчас он потерял все… Сейчас с ним его родители, брат, с Максом невозможно связаться, он не разговаривает… Завалы разбирали около 14 часов. Как я понял, то попадание было как в ту комнату, где были Елена с детьми. Весь стояк завалился. Кирпичный дом рассыпался как песочный", — говорит Александр.

По словам знакомых этой семьи, сейчас собираются средства для того, чтобы помочь Максиму финансово.

Спасатели достали из-под завалов дома в Кривом Роге маму троих детей

Ранее сообщалось о том, что россияне попали баллистикой в многоэтажку в Кривом Роге.

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