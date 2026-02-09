Когда потеплеет в Украине: синоптики прогнозируют "пик морозов"

Прогноз погоды в Украине / © Getty Images

Реклама

Украина готовится к последней по-настоящему лютой ночи этой зимы. Синоптики прогнозируют экстремальное снижение температуры, которое местами достигнет отметки в -23°C.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Пик холодов: кому готовиться к -23°C?

Грядущая ночь станет настоящим экзаменом для коммунальщиков и энергетиков. В столице столбики термометров могут опуститься до -18°C. Однако холоднее всего будет на севере и западе страны — там местами ожидается до -23°C ниже нуля.

Реклама

На остальной территории ситуация будет немного мягче, но все равно морозной: от -9°C до -16°C.

Единственным «оазисом тепла» традиционно останется Закарпатье. Здесь зима уже начинает отступать: ночью около нуля, а днем воздух прогреется до +1…+6°C.

Оттепель уже близко: когда придет тепло?

По прогнозам Гидрометцентра, терпеть лютые морозы осталось недолго. Уже с середины недели температура начнет стремительно повышаться на большинстве территорий Украины.

Впрочем, вместе с долгожданным теплом придет и смена осадков. На смену снегу придет:

Реклама

Мокрый снег;

Дожди (местами).

Предупреждение для водителей и пешеходов

Резкое колебание температур и осадки создадут идеальные условия для возникновения гололеда. Дороги и тротуары могут превратиться в настоящие катки.

«Советуем быть максимально осмотрительными. Водителям следует соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой и быть внимательными на переходах», — отметили в гидрометцентре.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 12:00 новости 9 февраля. Взрывы в Одессе! Массовая эвакуация в Белгороде!