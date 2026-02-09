- Дата публикации
Когда потеплеет в Украине: синоптики прогнозируют "пик морозов"
Синоптики прогнозируют последний пик холодов в Украине. Где ждать -23°C и когда придет потепление с мокрым снегом и дождями.
Украина готовится к последней по-настоящему лютой ночи этой зимы. Синоптики прогнозируют экстремальное снижение температуры, которое местами достигнет отметки в -23°C.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Пик холодов: кому готовиться к -23°C?
Грядущая ночь станет настоящим экзаменом для коммунальщиков и энергетиков. В столице столбики термометров могут опуститься до -18°C. Однако холоднее всего будет на севере и западе страны — там местами ожидается до -23°C ниже нуля.
На остальной территории ситуация будет немного мягче, но все равно морозной: от -9°C до -16°C.
Единственным «оазисом тепла» традиционно останется Закарпатье. Здесь зима уже начинает отступать: ночью около нуля, а днем воздух прогреется до +1…+6°C.
Оттепель уже близко: когда придет тепло?
По прогнозам Гидрометцентра, терпеть лютые морозы осталось недолго. Уже с середины недели температура начнет стремительно повышаться на большинстве территорий Украины.
Впрочем, вместе с долгожданным теплом придет и смена осадков. На смену снегу придет:
Мокрый снег;
Дожди (местами).
Предупреждение для водителей и пешеходов
Резкое колебание температур и осадки создадут идеальные условия для возникновения гололеда. Дороги и тротуары могут превратиться в настоящие катки.
«Советуем быть максимально осмотрительными. Водителям следует соблюдать дистанцию и избегать резких маневров, а пешеходам — выбирать обувь с нескользящей подошвой и быть внимательными на переходах», — отметили в гидрометцентре.
