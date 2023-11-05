"Когда поймают на улице, запихнут в бригаду, где меньше людей": командир украинских штурмовиков обратился к мужчинам

Командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил с позывным "Малый" обратился к украинским мужчинам. Он призвал их самостоятельно выбрать, где хотят воевать, ведь рано или поздно война коснется всех.

“У тебя есть право выбора: можешь выбрать любую бригаду. А когда тебя поймают на улице, тебя запихнут в ту бригаду, где меньше всего людей. Так это работает. Поэтому пока есть время, выбирайте, где хотите воевать. Война рано или поздно коснется каждого”, — говорит командир украинских штурмовиков в интервью ТСН.ua.

По словам Малого, его бригада единственная в Украине, где есть понятие пререкрутинга. Это так называемая неделя штурмовика.

"Ты, гражданский, можешь прийти, тебя оденут, обуют, положат в казарме спать и ты проведешь неделю по распорядку, как живет штурмовик. С тренировками и огневой, физической подготовкой, соответствующими условиями, питанием. Дальше ты для себя решишь – это твое или нет. Тебя никто не будет заставлять. Такой недельный тест штурмовика”, — рассказал военный.

Он пояснил, что после этого гражданские подают заявку и попадают в бригаду. У всех есть возможность выбрать специальность: оператор БПЛА, артиллерист, механик-водитель или штурмовик.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Боец 3 ОШБ "Малый": Люди начали забывать, что идет война! Что значит "устали"?!

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