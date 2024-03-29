Когда придет настоящая весна: синоптики шокировали прогнозом погоды на апрель

Почти четверть года позади, а в Украине только на днях закончилась прохладная, временами дождливая погода, хотя по календарю давно пришла весна. Пока о ней напоминает лишь длинный световой день: солнце на небе находится уже более полусутки. Но есть надежда, что настоящее тепло не за горами, и нынешний апрель будет лучше прошлогоднего, когда пришлось носить теплую одежду почти до мая.

Какая погода ждет нас в апреле, выяснил ТСН.ua. Мы традиционно сравнили долгосрочный прогноз Укргидрометцентра и обобщенный прогноз двух популярных метеосайтов: meteofor и sinoptik.

Укргидрометцентр: Настоящая весна придет быстро

По информации Укргидрометцентра, средняя месячная температура воздуха в апреле превысит норму на 1-1,5 градуса, однако не везде. Повезет с теплом жителям Одесской области, Винницкой области и большинства западных областей. Скорее всего, что теплее нормы будет на Закарпатье, Хмельнитчине, Буковине и в Ивано-Франковской области. А вот более северные и ближе к Карпатам Львовская и Тернопольская будут иметь среднестатистические показатели температуры, как и остальные области Украины. Очевидно, что температурная норма в каждой области разная, а в среднем по стране это в нынешнем апреле 8-13 градусов тепла, в горных районах 2-6 градусов тепла, то есть на 4-6 градусов теплее, чем в марте.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в апреле составляет 22 градуса мороза, в южной части Украины - 5 градусов мороза. Абсолютный максимум температуры - 33 градуса тепла, на высокогорье Карпат +22 градуса.

Какая будет погода в Украине в апреле / Фото: Unsplash

Как рассказал нам заместитель директора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, для апреля, в отличие от марта, характерно быстрое нарастание тепла.

"Уже через несколько суток температура днем повысится до +22-24 градусов. Но это кратковременное потепление, потом несколько похолодает, хотя температурный фон останется выше нормы. Среднемесячная температура в апреле, как правило, 7-11 градусов тепла, - отметил Анатолий Прокопенко, - Апрель также характерен тем, что на всей территории Украины начинают греметь грозы. Во время прояснений вероятны ночные заморозки, это не редкость, минусовые температуры ночью и утром зафиксированы метеорологами не только в апреле, а даже после 20 мая".

Месячное количество осадков прогнозируется 30-52 мм, в Карпатах местами 60-89 мм. Это в пределах нормы и примерно на 20% меньше, чем выпало в марте.

Погодные сайты: Без температурных рекордов

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что апрель в Украине ожидается теплым, заморозков не должно быть, но и температурные максимумы превышены не будут. "Первоапрельская шутка" в виде +25 градусов тепла и ясного неба уже через день-два сменится на +12-15, а в большинстве областей задождит.

Запад

Настоящая весенняя погода последних дней марта с температурой +23-25 градусов, задержится в регионе лишь на день. Уже второго-третьего апреля похолодает до +9-11, начнутся дожди, а во Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях ожидаются ливни с первыми грозами. На Закарпатье, Хмельнитчине и Буковине будет на несколько градусов теплее, а осадков немного. Погода улучшится с 5-6 апреля, температура воздуха везде повысится до +14-18 градусов днем и до +6-10 ночью. Новое снижение температуры на 3-4 градуса ожидается с 19 по 24 апреля везде, кроме Закарпатья, здесь будет днем +14-15. В дальнейшем температура медленно вернется к предыдущим значениям.

Дожди больше всего будут докучать закарпатцам, тернополянам и иванофранковцам, но и в других областях середина месяца прогнозируется достаточно пасмурной и мокрой. Лишь с 25 апреля осадки постепенно прекратятся, выглянет солнце и можно будет считать, что весна наконец вступила в свои права.

Север

В северных областях - это Волынская, Ривненская, Житомирская, Черниговская, Киевская, Сумская - 1 апреля ожидается солнечным, теплым и погожим, как и на западе страны. В дальнейшем будем иметь по факту "32-е, 33-е и так далее марта", потому что похолодает до +12-13 градусов днем и до +3-5 ночью, а на Сумщине даже до +1-2 градусов. На Волыни, Ривненщине и Сумщине прогремят первые грозы с сильными дождями, в остальных областях с неба лишь немного покапает. Тепло вернется в конце первой недели, осадки прекратятся, днем на термометрах ожидается +14-16 градусов. Новая волна похолодания с небольшими, а на Сумщине значительными, дождями придет в регион 18-20 апреля и задержится до 23-24-го. В дальнейшем небо прояснится, а солнце прогреет воздух до +15-17 градусов днем и до +7-8 ночью. Впрочем, местами возможны незначительные кратковременные дожди.

Центр

В центральных областях - это Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Полтавская и Днепропетровская - интернет-синоптики не прогнозируют ни "температурных качелей", ни сильных ливней с грозами, как в западных и северных областях. Первого апреля - не выше +20 градусов, а в дальнейшем почти весь месяц температура будет держаться в пределах +14-17 градусов. Только Винницкая область почувствует длительное дыхание холодного воздуха с севера, которое снизит температуру до +12-13 градусов в период с 18 по 24 апреля. В Черкасской и Полтавской областях самым холодным днем месяца может стать 4 апреля, когда температура ненадолго упадет до +9 днем и до +5 ночью под влиянием северного ветра.

Апрель в центре страны окажется достаточно сухим: возможны незначительные осадки во второй и третьей декадах, которые будут "пугать" частенько, но, как говорится, с большой тучи будет малый дождь. Исключением снова станет Винницкая область, которая расположена западнее всего - здесь заметно дождливо каждые 7-10 дней, а 15-16 апреля обещают сильные ливни.

Восток

Восток страны - это Харьковская, Донецкая и Луганская области - будет иметь погоду примерно такую, как и в центральном регионе, то есть без значительных колебаний температуры и с умеренными осадками. Прохладнее всего будет в Донецкой области, где почти весь месяц будет держаться температура +14-16 градусов днем и +7-9 ночью. Теплее всего - на Луганщине, здесь днем термометры покажут +17-18 градусов, а в отдельные дни даже +20-21. Однако при прояснениях может быть ночью 5 градусов тепла и ниже.

Донецкая область будет лидировать по количеству дней без осадков - их окажется почти три недели. Но даже когда небо затянет облаками, дождь здесь ожидается незначительным. А вот харьковчанам зонтики будут нужны три недели из четырех и больше всего - во второй половине апреля, когда дождь будет идти ежедневно.

Юг

Нынешняя весна не балует теплом жителей юга Украины - это Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская области и Крым. Хотя зима у них закончилась в начале февраля, однако теплая весна в марте так и не наступила. Не видно будет ее, по прогнозам интернет-порталов, и в апреле. Больше всего не повезет одесситам, ведь +12-15 градусов днем до середины апреля - это явно не весна для региона, расположенного почти в 700 км к югу от крайней северной точки Украины. В дальнейшем потеплеет, но ненамного, даже +20 днем не ожидается. Утешением могут стать солнечные дни, почти без осадков, потому что дождей в области выпадет мало.

Немного выше должна быть температура в других областях. На Николаевщине весь месяц будет держаться +17-20 градусов днем, в Херсонской и Запорожской областях ожидается 16-18 градусов тепла. На Крымском полуострове будет на 1-2 градуса прохладнее чем на континентальной части региона.

Осадков также прогнозируется немного, за весь месяц - не более недели "мокрых" дней. Только в Запорожской области возможны значительные дожди 9-10 и 26-28 апреля.

Как видим, прогнозы Укргидрометцентра и погодных сайтов несколько отличаются: в частности, наши специалисты обещают жителям Одесской области теплую погоду, а интернет-сайты - холодную.

Когда потеплеет в Украине – читайте в новости.

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