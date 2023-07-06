"Когда пьян, планка падает": свидетели и соседи рассказали, что избиение женщины закарпатским майором – не первый случай

В Ужгороде полиция сообщила о подозрении сотруднику военкомата, избившего жену военного. В магазине подозреваемый увидел мужчину в форме ВСУ и грубо потребовал объяснений, почему тот не на фронте. Когда пара попыталась вызвать полицию, в ход пошли кулаки, говорится в ТСН.

“Врезал меня в челюсть и когда я уже лежала, он ударил меня также правым кулаком в висок", – так для Татьяны закончился поход за продуктами.

С мужем-военным они вошли в магазин на окраине Ужгорода. Там один из покупателей, заметив человека в форме, придирался с вопросом, почему не на фронте. "Он был очень пьян и очень агрессивно настроен. Кроме словесных претензий начал нас толкать в плечи, в голову… Несколько раз вот так меня стукнул”, — рассказывает женщина.

Муж Татьяны комиссован после ранения и контузии и именно это, говорит женщина, он рассказал незнакомцу, что представлялся майором. “Но кажется, этот человек имел что-то свое на уме и не очень слушал эти аргументы. Мы ему сказали, что мы выходим и вызываем полицию”, — вспоминает Татьяна.

Нетрезвый двинулся следом, догнав супругов на автобусной остановке, начал угрожать военному, но вдруг – рассказывает Татьяна -, развернулся к ней, ударил дважды кулаком в голову и скрылся.

Нападающим оказался работник Закарпатского областного военкомата – 55-летний майор Константин Вари. Его вскоре задержала полиция и зафиксировала, что был нетрезв. Ставшая свидетелем инцидента продавщица уверяет, мужчину знает хорошо и это было его привычное поведение. “Если в пьяном виде очень не хорошо… Ко всем придирается. Может ударить. Были такие случаи неоднократно”, — рассказывает она.

Соседи напавшего на женщину работника военкомата рассказывают, он, вероятнее всего, живет сам, потому что жену его давно здесь не видели, детей не имел. Выпивал говорят часто и под рюмкой всегда был агрессивным. "Когда он пьян, то у него рельсы едут, планка у него падает и все", — уверяют соседи.

В Закарпатском областном центре комплектования говорят, что Константин Вари работает у них около трех лет, ранее воевал в АТО. О его проблемах с алкоголем, уверяют, не знали. Сейчас, мол, продолжается служебное расследование, майор ждет увольнения. "Это позорно и подобного не происходило, то есть это первый случай в его служебной карьере, но вместе с тем, если факт подтверждается, он понесет суровое наказание", — говорит руководитель пресс-сужбы Закарпатской ОТЦК Андрей Акимов.

В то же время дело расследует полиция – офицеру уже сообщили о подозрении. “От штрафа до исправительных работ… Такова санкция статьи в нашем уголовном законодательстве. То есть речь здесь идет о преднамеренном легком телесном повреждении”, — говорят в полиции.

Потерпевшая надеется, что нападающий получит справедливое наказание, по крайней мере после резонанса, вызвавшего ее рассказ в соцсетях. “Мне и особенно моему мужу – военному, просто стыдно, что в рядах ВСУ есть такие люди. Для него это плевок в лицо. Он год был на фронте, был в ожесточенных боях, прошел ад и делал это не для того, чтобы пьяный майор в погонах избивал его женщину”, — возмущается Татьяна.

Потерпевшая надеется, что нападающий получит справедливое наказание, по крайней мере после резонанса, вызвавшего ее рассказ в соцсетях.

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