Когда реально возможна остановка войны в Украине: Жданов ответил

Олег Жданов / © ТСН

Единственная причина, которая может заставить прекратить боевые действия в Украине — это смена власти в России.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, если что-нибудь произойдет во властных кабинетах на Красной площади, в Кремле, тогда можно рассчитывать на какую-то смену.

«А так, пока, я смотрю, что даже та же „Партия мира“, как ее называют Дмитриев — Ушаков, у них нет рычагов влияния на Путина. Все равно, выходит Лавров и заявляет, что все остается, что Украина должна принять все условия Российской Федерации. Пока не будет смены власти, там остановки боевых действий не будет. И вторая причина, самая главная — это разгром российской армии на поле боя. Если мы начнем одерживать там победы, хотя бы на отдельных оперативных направлениях, Россия будет первой взывать о том, что давайте прекращать огонь», — говорит Олег Жданов.