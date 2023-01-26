Когда Россия может начать наступление и на каком направлении: ответ военного аналитика

По мнению Игоря Левченко, вряд ли вражеское наступление будет на юге, и вряд ли это будет открытие нового фронта.

На разных участках фронта сейчас начинаются какие-то активные действия, часть из которых можно расценивать как отвлечение внимания. Поскольку российское командование, исходя из военной науки, пытается запутать военных ВСУ, украинскую разведку и скрыть направление главного удара.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал военный аналитик Центра исследований армии, конверсии и разоружения Игорь Левченко.

"Какая-то, возможно, подготовка противником к наступлению ведется, с точки зрения стратегического планирования. Потому что мы видим, что на разных участках фронта начинаются какие-то активные действия, которые можно расценивать как отвлечение внимания, в том числе. В данном случае российское командование исходя из военной науки, оно пытается запутать наших военных, нашу разведку украинскую, и скрыть, скажем так, направление главного удара", — отметил эксперт.

По словам Левченко, с большой долей вероятности можно говорить, что вражеское наступление будет где-нибудь на Донецком или Луганском направлениях.

"Вряд ли это будет на юге, и вряд ли это будет открытие нового фронта, то есть какое-то широкомасштабное наступление с российской территории на Харьковщине или где-то в том направлении. Не говоря уже о Беларуси и так далее", — подытожил аналитик.

Напомним, 25 января секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что россияне готовятся к мощному наступлению на Украину. Это может произойти уже через месяц-два.

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