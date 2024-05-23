Когда Россия может нанести массированный ракетный удар: Жданов назвал опасную дату

Россия каждую ночь атакует украинские города "шахедами" и накапливает ракеты для очередной массированной атаки.

Когда враг может ударить по Украине снова и сколько ракет у него есть, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Когда Россия может нанести массированный удар

Третьи сутки подряд российская армия терроризирует украинские города "шахедами". Впрочем, по мнению Олега Жданова, атаки беспилотниками не являются предвестниками массированного ракетного удара.

"Шахеды" летят каждую ночь. По редким случаям, когда они пропускают, или "шахеды" залетают в количестве от одного до пяти. Уже третьи сутки подряд по 20-25 — до 30 беспилотников залетает на нашу территорию. Мы с ними стараемся бороться. Так что "шахеды" я бы не привязывал к массированным ракетным обстрелам", — говорит военный эксперт.

Сколько ракет накопила Россия

По его словам, массированные ракетные обстрелы, вероятно, будут привязаны к активизации военных действий на фронте.

“То, что мы сегодня обсуждаем, что возможно начало массированного наступления со стороны российских войск – вот тогда, я думаю, они применят определенное количество ракет. Оно у них колеблется около тысячи единиц. Они две-три сотни выстреливают, как это было в начале этого месяца, затем перерыв месяц-два, чтобы накопить ракеты. Ну или чтобы совпали массированные ракетные удары с военными действиями или ключевыми датами. Очень любит Путин эти скрепы. Если будет активизация наступления, то вполне вероятно можем ожидать ракетного удара”, — считает Олег Жданов.

Враг может нанести удар по Киеву

Нельзя исключать, что российская армия нанесет удар по столице в День Киева – в воскресенье, 26 мая.

“Хотя Киев они давно не обстреливали. Они знают, что здесь очень плотная система противовоздушной обороны. И в принципе только могут нас погонять по бомбоубежищам. А пробить оборону Киева им еще не удавалось, слава Богу. Хотя, чтобы осквернить праздник, вполне вероятно может быть удар. Не массированный, но может быть групповой ракетный. Несколько ракет в сторону Киева. Или будем бегать весь день по бомбоубежищам из-за объявления воздушной тревоги”, – говорит Олег Жданов.

Российская армия сегодня использует воздушные тревоги в качестве психологического давления на украинское население, отметил военный эксперт.

Россия ударила по Днепру и Харькову

По словам Олега Жданова, враг сейчас "переключился" на прифронтовые города. Днем 22 мая Россия нанесла удары по Днепру и Харькову.

“Они, скорее всего, думают, что в этих городах скапливаются наши резервы. Потому старается максимально наносить удары туда. Сегодня для России главное – это удержать фронт. С одной стороны, они продолжают атаковать, а с другой стороны, там тоже есть понимание того, что резервы не бесконечны. А когда наступательный потенциал закончится, то может произойти так, что мы перейдем в контрнаступление. Возможно, не масштабный, у нас нет сегодня сил и средств, но точечный на отдельных участках оперативных направлений — вполне вероятно”, — рассказал военный эксперт.

Может ли Россия атаковать "Калибрамы"

Россия, вероятно, потеряла 19 мая последний надводный носитель ракет "Калибр" в Крыму – корабль Черноморского флота "Циклон". Об этом сообщил руководитель пресс-центра Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Впрочем, по словам Олега Жданова, это не значит, что враг больше не может атаковать с моря. Россия еще имеет подлодки, которые тоже могут применять "Калибры".

“На этих подлодках до четырех ракет может находиться. У них, насколько я помню, три подлодки. Было четыре, одну мы уничтожили. Поэтому окончательно сказать, что все, "Калибры" больше не летят, невозможно... Носители есть, и вполне вероятно, что они могут их применять. Тем более что с подлодками у нас вообще плохая борьба. Нет средств разведки, чтобы их обнаружить, из какого района они будут производить пуски. И во-вторых, у нас нет средств, которыми их можно было бы повредить или атаковать”, – говорит военный эксперт.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко убежден, что в течение полутора — двух с половиной недель российские оккупанты будут наносить ракетные удары с использованием авиационной компоненты.

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