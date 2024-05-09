Когда Россия может нанести следующий массированный удар по Украине: Жданов назвал дату

Россия может ударить по Украине сегодня, 9 мая, во время своего "победобесия". Но основное количество ракетных ударов будет приурочено к моменту попытки российской армии начать летнюю наступательную кампанию.

Такое мнение в комментарии сайту ТСН.ua высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Я думаю, что они 9 мая вряд ли пропустят. Скорее всего, они что-то нам "пришлют, – говорит Олег Жданов.

По его словам, если брать за основу доклад наших разведчиков, то россияне могут накапливать ракеты.

“Сейчас у них может быть запас ракет, как говорил господин Скибицкий несколько недель назад, на три-четыре массированных удара. Считайте, что первый они совершили. Так что на два-три удара у них еще могли остаться (ракеты – ред.)”, – рассказал военный эксперт.

Но основное количество ракетных ударов, по мнению Олега Жданова, будет приурочено к моменту попытки российской армии начать летнюю наступательную кампанию.

“Поэтому вторая половина мая – начало июня, как говорил Буданов в своем интервью, они попытаются начать. И там им нужно будет комплексно наносить поражения как с воздуха по всей территории Украины, так и на линии фронта, на тех направлениях, которые они выберут для главного удара”, – рассказал военный эксперт.

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