Когда Россия может нанести следующий массированный удар: Жданов предупредил об атаке

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

Реклама

Следующего массированного ракетно-дронового удара по Украине можно ожидать в ближайшее время. Россия, вероятно, уже готова к нему. Однако есть один нюанс.

Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Дело в том, что на 300–400 дронов, я думаю, у них запас всегда. Или даже может больше – до 500 дронов. Там 700–800 нужно поднакопить. А так на 300–400 думаю, что точно есть у них. Когда они примут решение, мы об этом неоднократно говорили, здесь все и политические, и экономические факторы, и даже погодные условия будут влиять. Поскольку если ударят заморозки, сейчас ночью будут заморозки, то вполне вероятно, что они могут применить по объектам энергетической инфраструктуры», — говорит эксперт.

Реклама

В то же время, по его словам, накопления в последние дни не происходит:

«В общем, за последние несколько суток особо накопления нет. Они тратят 150–170 дронов — почти все, что производят. От последнего массированного удара прошло не так уж много времени. Так что здесь, может, есть еще какая-то фора, что не завтра или сегодня ночью будет этот массированный удар».