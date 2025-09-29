Когда Россия может нанести следующий удар: Жданов предупредил об атаке

Военный эксперт Олег Жданов / © ТСН

В ночь на 28 сентября Россия совершила мощную атаку по Украине. Массированный обстрел длился более 12 часов. По данным Воздушных сил, армия РФ выпустила около 600 ударных дронов и 48 ракет. Основными направлениями атаки стали Киев и область, а также Запорожье, Хмельницкая, Сумская и Одесская области.

В результате удара погибли четыре человека, среди них 12-летний ребенок. После трагедии Белый дом выступил с жестким заявлением: президент США Дональд Трамп разрешил Украине наносить дальнобойные удары по территории России.

Какова была эта атака, как часто Россия может повторять подобные обстрелы, чего ожидать от врага осенью и может ли Путин ответить ударом в ближайшее время — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, последняя российская атака была политической, в то же время имела и военные цели:

«Я бы 50 на 50 разделил этот удар. С одной стороны, они показывают, что они способны и они будут бить до тех пор, пока мы не согласимся с их условиями капитуляции. Тем более что они от переговоров отказываются. И, как сказал Джей Ди Вэнс (вицепрезидент США — Ред.), то и от двусторонней, и от трехсторонней встречи Россия отказалась. Поэтому этот процесс, насколько я понимаю, остановился… Соединенные Штаты, к сожалению, действуют по принципу «баба с воза— кобыле легче», и Трамп давно искал повод для того, чтобы выйти из переговорного процесса. Скорее всего, они и нашли этот повод. Это что касается политической составляющей. То есть Россия показывает, что они будут давить всеми, как говорил Путин, «военно-техническими средствами».

Вместе с тем, что касается военной составляющей, по мнению эксперта, массированный удар был грамотно построен. Во-первых, он был растянут во времени. Во-вторых, были сформированы волны беспилотников, выпускавшихся из разных точек.

«И они заходили групповые. Фактически они формировали небольшие группы, которые создавали некие групповые удары по тем или иным объектам. К слову, объекты были и военные, и объекты гражданской инфраструктуры. В том числе тепловые станции, электроподстанции. Но и жилые массивы. Потому что когда три «Шахеда» попадает в район плотной жилой застройки, то это не погрешность, которая может возникнуть в результате работы системы ПВО или системы радиоэлектронной борьбы. Три средства огневого поражения в одну точку — это групповой удар. Я имею в виду Петропавловскую Борщаговку. И они этими волнами по несколько раз по тем наиболее интересовавшим их объектам наносили удары», — объясняет Олег Жданов.

Когда Россия может повторить массированный удар

Это говорит о том, что российская армия усовершенствует тактику нанесения ударов по объектам на территории Украины. Это плохо для нас, говорит эксперт.

«Это говорит о том, что они учатся, они растут в плане планирования и организации боевых действий. А вот относительно возможностей здесь уже возникают определенные вопросы. Потому что на сегодняшний день у РФ их не так много. Мы получаем все больше и больше сообщений, что состояние российской экономики не так уж мощно, как его «рисуют» сами россияне. И мы возвращаемся снова назад. Если мы раньше говорили, по 200-230 дронов РФ производит в сутки, то сегодня нет. Сейчас мы снова возвращаемся в расчет где-то 100-150 дронов», — говорит Олег Жданов.

По его мнению, повторить в короткий промежуток времени такой же массированный обстрел для России будет проблематично:

«Поэтому следующий мы можем ждать примерно через 7-10 суток. Судя по предварительным обстрелам».

Ответит ли Путин ударом на заявление Трампа

Что касается привязки массированных ударов к политическим заявлениям, по мнению Олега Жданова, это возможно, но это менее вероятно.

«Больше, тем не менее, играет роль военная составляющая. Есть дроны и ракеты — надо наносить удар. Они не медлят, они его планируют и наносят. Нет дронов, ракет — они накапливают», — объясняет эксперт.

По его словам, российская армия точно отвечала на огневой удар с нашей стороны.

«Вот когда будет ответ с нашей стороны… Не так, как мы вчера сделали по Белгороду. Некоторые военные сегодня оправдываются, что это пробный удар для давления и демонстрации наших возможностей РФ. Но в Кремле, может быть, даже не все будут знать, что в Белгороде вчера наступил блекаут. Потому что где Белгород, а где Москва. Россия разделяется на два основных региона. Это Москва — Санкт-Петербург и остальная часть РФ. Поэтому, когда будет ответ по Москве или Санкт-Петербургу, тогда да, Россия в пределах своих возможностей может попытаться нанести ответный удар», — говорит Олег Жданов.

Он сравнивает Дональда Трампа, который недавно также назвал Россию “бумажным тигром”, с пулеметом:

«Настолько быстро говорит эти заявления, что у России просто не хватит огневых средств для того, чтобы каждый раз наносить массированный огневой удар по территории Украины… Там и о “Томагавках” сейчас уже ведет разговоры Пентагон с НАТО о передаче. А ведь мы понимаем, что это может означать, что в конце концов они до нас дойдут».

Олег Жданов добавляет, что у России, вероятно, есть неприкосновенный запас на 200-300 средств огневого поражения, который может применить по Украине в любое время.

«Ответить на такое политическое заявление, захочет ли Кремль или не захочет — сказать очень сложно. Вы же не забывайте, что Путина никто не лишал возможности политически отвечать на такие заявления. Сейчас могут снова выпустить Медведева или Лаврова, и те скажут о «радиоактивном пепле» и «всём мире в труху». И Россия 100% отреагирует на заявление Трампа. А вот огневой удар, это на мой взгляд на сегодняшний день для России уже проблематично».

Чего ждать от России осенью

По мнению эксперта, российская армия с приходом осени и похолоданием будет пытаться создать перебои с электроснабжением, чтобы раздражать украинское общество. В то же время у РФ нет очень много возможностей для этого.

«Дело в том, что у России не так много возможностей, как она рассказывает. И да, они будут пытаться создать блекаут максимально, чтобы раздражать общество. Потому что одна из задач этих ударов — формирование общественного мнения. Если наши правительства этим не занимаются, то этим занимаются наши враги — принуждение нас к капитуляции», — говорит Олег Жданов.

По его словам, способ противостояния — это не только усиление системы ПВО и закрытие нашего неба:

«Как вы видите, нет 100% гарантий ни от какого оружия. И как бы мы там ни наращивали ПВО, все равно можно создать условия, позволяющие ей преодолеть эту систему ПВО. Потому что она совсем не защищает, она прикрывает. Ее главная задача — это прикрытие объектов. Поэтому ответ или сдерживание, противовес сдерживанию, это удар по таким же объектам на территории РФ».

Если бы сегодня утром Москва начинала зализывать раны, как мы это делали вчера, и вытаскивать тела людей из-под завалов, то в Кремле задумались бы, считает Олег Жданов.

«И люди в РФ стали бы задавать себе вопросы, а почему нас так бомбят? В Москве объектов военно-промышленного комплекса и политических объектов гораздо больше, чем в Киеве. Баллистика стопроцентно долетела бы до Кремля, и если бы сегодня там собирали шестеренки часов из Спасской башни по Красной площади, Россия задумалась бы — наносить следующий удар или нет”, — говорит военный эксперт.