Когда Россия пойдет на Европу: известно о дате, но хватит ли у Путина ресурсов

Военный эксперт Игорь Романенко: «Большую войну со всей Европой Путин, грубо говоря, не потянет, но европейцам стоит готовиться»

Россия уже открыто угрожает войной странам НАТО. Соответствующее заявление сделал Андрей Белоусов, министр обороны РФ. По его словам, объединенные силы НАТО якобы ведут подготовку к противостоянию с РФ на рубеже 30-х годов. Поэтому Россия будет воевать и в следующем году, «навязывая противнику свою войну».

Еще недавно Путин клялся, что не планирует войны с Европой, а уже вчера с надутыми щеками во время своего выступления назвал европейских политиков «подсвинками», которые якобы стремились вместе с администрацией Байдена развалить Россию и поживиться ее территориями», но их планы рухнули.

В то же время кремлевский диктатор назвал «чепухой» заявления европейских политиков о возможном нападении РФ на Европу, обвинив их в «нагнетании истерии» и распространении страхов. Он заявил, что Россия якобы стремилась к партнерству после распада СССР, но Запад избрал путь расширения НАТО.

Действительно ли Россия намерена воевать с Европой и насколько серьезными можно считать заявления из Кремля, разбирался ТСН.ua.

Военный эксперт Игорь Романенко, генерал-лейтенант в отставке, бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ, говорит, что для анализа возможных угроз следует сравнить потенциальные возможности сторон по участию в последующей войне.

Ресурсный потенциал: ВПК России против санкций

«Мы знаем, что благодаря активному участию в войне с Украиной россияне нарастили свой военно-промышленный комплекс (ВПК) и многое наладили в его работе. Но против России активно действуют санкции, и экономика россиян вне военного сектора совсем не развивается. Более того, в российском ВПК, который до этого был все время в „плюсах“, в этом году впервые наблюдаются минусовые результаты. Таких признаков достаточно много. Мировые аналитики отмечают, что если в таком же темпе Россия будет продолжать войну в Украине, то к середине 2026 года экономика РФ может подойти к критическому уровню», — рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко.

По мнению эксперта, для нас это очень важно, ведь для того, чтобы воевать с НАТО, Россия должна прекратить войну в Украине. Воевать на два фронта, по мнению эксперта, Путин не сможет.

Ограниченные цели: Балтия и Сувальский коридор

«Если бы у России был дополнительный потенциал, чтобы воевать со странами НАТО, то это могли бы быть исключительно страны Балтии или скажем отдельно Литва. Возможна активность россиян в районе Сувальского коридора (территория, соединяющая балтийские страны с Польшей). Россияне теоретически могут пробить его в Калининградскую область и диктовать европейцам свои условия. Подчеркиваю: такое возможно, но на большую войну у Путина на данный момент точно нет ресурсов. Россия не сможет воевать и в Украине, и в Балтии», — уверяет Романенко.

Но эксперт не исключает, что Путин может остановить войну в Украине, чтобы начать ее, например, в Балтии.

«Такое не исключено, но для этого ему нужны дополнительные ресурсы — человеческие и финансовые. А их нет. Понятно, что Россия — это имперское государство, и ему нужно постоянно вести боевые действия. Но большую войну со всей Европой Путин, грубо говоря, не потянет. К тому же в этом случае в США уже не получится просто стоять в стороне и наблюдать. Я надеюсь, что американцы будут помогать европейцам и вооружением, и техникой», — отмечает генерал-лейтенант.

Из Кремля раздаются угрозы в отношении Европы: решится ли Путин напасть и при каких условиях

Заявления Белоусова: очередной блеф и давление на Европу

Учитывая все это, по мнению военного эксперта, заявления Белоусова и Путина — это банальное давление на европейские государства. Именно для этого они и звучат. Ранее для устрашения мира Путин использовал Медведева, который делал «мощные» заявления об использовании ядерного оружия, а теперь настал черед Белоусова по его профилю, как министра обороны.

«Я считаю, что в настоящее время заявления Белоусова — это лишь давление на европейцев, очередная хитрость, или, как говорят в Одессе: блеф. Цель одна — в очередной раз напугать европейских лидеров. Путин хорошо знает и понимает, что Европа не желает воевать. В Польше проводился стратегический опрос населения — только 10% поляков готовы воевать и защищать свою страну. Хотя они обладают современным вооружением, техникой и наращивают ее производство. Другие страны, кстати, тоже постепенно наращивают свой военный потенциал», — отмечает Игорь Романенко.

Главное преимущество РФ: опыт ведения современной войны

Эксперт добавляет, что в целом, если рассматривать военный потенциал, то совокупно вооруженные силы Европы имеют меньший потенциал, чем одна Россия.

«У россиян есть главное — опыт ведения современной войны. Они его достаточно набрались в Украине и умеют воевать по-современному, а не так, как европейцы, только в теории и в режиме учений. То есть, есть факторы, которые могут способствовать планам Путина. Известно, что россияне планировали идти на Европу примерно в 2028 году. Об этом сообщали разведки ведущих государств. Поэтому, если Путин сочтет, что ему целесообразно идти дальше, он пойдет. Но на великую войну, пожалуй, нет. Это может быть, например, Польша, Литва или захват острова, принадлежащего Швеции. Такие провокации в стиле российского диктатора вполне возможны», — отмечает военный эксперт.

Уроки провокаций и к чему должна готовится Европа

Романенко отмечает, что о таких намерениях свидетельствуют провокации, которые проводили россияне с использованием дронов в воздушном пространстве Польши, Румынии, странах Балтии.

«Все это на самом деле было банальной проверкой — как отреагирует будущий противник на дроны. Россияне поняли, что европейские страны не готовы активно противодействовать. Оказалось, что они не могут противостоять даже на таких малых позициях», — подчеркивает генерал-лейтенант.

Игорь Романенко отмечает, что если бы у Путина был достаточный потенциал для большей войны, то он бы его решительно реализовывал в войне с Украиной, а его нет ни в реальности, ни в перспективе.

«Но заявление россиян свидетельствует о том, что европейским странам нужно более эффективно заниматься подготовкой к возможной войне. И чем больше они наберут потенциал, тем больше будет вероятность того, что россияне проанализируют собственные силы и не будут даже начинать. Хотя авантюризм у них в крови, им всегда нужно с кем-то воевать, а у Путина — кегэбистские взгляды на все эти процессы. Поэтому для Европы опасность существует», — заключает Игорь Романенко.