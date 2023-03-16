Когда Россия устроит новую ракетную атаку: астролог назвал термины и города

Следующий массированный ракетный удар России по Украине произойдет не раньше апреля – такой прогноз сделал астролог Влад Росс.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Следующего удара такого массированного раньше апреля я вообще не вижу. До апреля вряд ли что-то будет происходить", — предсказывает астролог.

В то же время, он не исключил уничтожение Крымского моста в марте и как следствие ракетного удара в знак мести со стороны врага.

"Единственное, что в 20 числа они могут быть такими напряженными. Может и игла Кощея пасть. Игла кощеева — это Крымский мост. Он сначала может озвереть и направить ракетные удары по Украине", — сказал Росс.

Он уточнил, что до апреля будет сохраняться такая нервная ситуация, в которой РФ пытается держать украинцев сегодня.

"Будут взлетать разного рода истребители, бомбардировщики. Что-то им направить на нас, предъявить уже не будет столько возможности, как это было при генерале Суровикине", — предсказывает астроэксперт.

Он также указал, какие города окажутся под ракетной угрозой:

"Самые опасные города у нас остаются такие как Запорожье, Николаев. Конечно же, будет тяжелая ситуация с Харьковом продолжаться. Ну и конечно Днепр – тоже, и Днепропетровская область – может быть такая сложная ситуация".

Однако Росс порадовал прогнозом, что в будущем ожидается "яркое" украинское наступление.

Напомним, ведьма-некроман, экстрасенс Мария Тихая прогнозирует новые обстрелы со стороны РФ еще в марте. Она назвала населённые пункты, которым грозит атака врага.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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