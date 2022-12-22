Когда система Patriot заработает в Украине: эксперт назвал сроки поставки и обучения ВСУ

Эксперт рассказал, когда система Patriot заработает в Украине, учитывая, что украинские военные должны пройти обучение и техника должна быть доставлена в Украину.

Быстрая доставка система Patriot из США в Украину будет длиться до двух недель, а для обучения военных ВСУ понадобится около месяца.

Об этом в рамках совместного проекта "Разговоры о важном" "Сниданку з 1+1" и ТСН.ua рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, пилот-инструктор Роман Свитан.

"Переброска, если она будет идти с Америки, может быть до двух недель максимум, если включить переброску в ускореном режиме", — считает эксперт.

По его словам, обучение личного состава ВСУ может длиться до месяца.

"Нужно понимать, что система Patriot – это система, которую американские военные полностью не передают в управление своим партнерам. Там, безусловно, будет континент американских операторов, которые также могут в режиме реального времени обучать наш личный состав. Все будет зависеть от задач", — сказал Свитан.

Систем Patriot для Украины

В среду, 21 декабря, президент США Джо Байден подтвердил передачу ВСУ систем Patriot. Также Белый дом объявил о выделении Украине в один миллиард долларов военной помощи.

Главное назначение ЗРК Patriot – прикрытие военно-морских и военно-воздушных баз, а также крупных административно-промышленных центров от возможных средств воздушного нападения.

Ранее CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны сообщало, что для обучения украинских военных пользоваться зенитными ракетными комплексами Patriot потребуется несколько месяцев.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил, что ЗРК Patriot повышает эффективность украинской противовоздушной обороны против крылатых и баллистических ракет, а также авиации и вертолетов. Против дронов их не используют.

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