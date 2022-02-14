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Когда Сретение Господне 2022: удивительная история и главная молитва праздника

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Когда Сретение Господне 2022: удивительная история и главная молитва праздника

Сретение переводится как "представление" или "встреча".

15 февраля 2022 года православная церковь празднует великий праздник Сретение Господне.

Сретение переводится как "представление" или "встреча". На 40-й день от рождения Дева Мария и Иосиф Обручник принесли в Иерусалимский храм младенца Иисуса, где их встретили святой Симеон Богоприимец и вдова Анна-пророчица.

Величие праздника заключается в том, что этот день является переходом от Ветхого завета к Новому. 

Что удивительного произошло в этот день — читайте на сайте ТСН.ua.

Сретение Господне: история

Сретение Господне подробно описывает вторая глава Евангелия от Луки.

Согласно закону Моисея, все еврейские отцы на 40 день после рождения первенца приносили его в Иерусалимский храм на благословение – посвящение Господу. Приносили также и благодарение Богу в виде жертвенных птиц или животных.

Святая Семья пришла в Иерусалим из Назарета, чтобы выполнить все по закону. Из-за бедности они принесли самое простое пожертвование – двух птенцов голубей.

Возле Иерусалимского храма их ждали чрезвычайные люди – святой праведный Симеон Богоприимец и старушка вдова Анна-пророчица.

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Святой Симеон взял младенца на руки и благословил словами из Книги пророка Исаии:

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром,

ибо видели очи мои спасение Твое,

которое Ты уготовал пред лицом всех народов,

свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

После этого Симеон Богоприимец пророчествовал Божией Матери о страданиях и крестной смерти Ее Сына:

"Вот назначен Этот многим на падение и вставание в Израиле, и в знак спора, и меч душу прошьет самой тебе, чтобы открылись мысли сердец многих".

Это пророчество отражает икона Божией Матери "Смягчение злых сердец" ("Семистрельная").

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Симеон Богоприимец ждал Христа 300 лет

Старец Симеон Богоприимец был одним из 70 переводчиков Ветхого Завета по еврейскому языку на греческий. Когда Симеон переводил пророчества Исаии о том, что “Се, Дева во чреве начнет и родит Сына, и даст имя Ему Эммануил”, Симеон начал переводить, как “Женщина во чреве….”

В этот же момент предстал перед нами Ангел Господень, остановив его руку, и предсказывал, что из-за такого свободного истолкования пророческих текстов он будет наказан — он не умрет, пока собственными глазами не увидит младенца Иисуса и Деву Марию и исполнение пророчеств Исаии.

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Святой Симеон ждал этой встречи более 300 лет. Каждый день он приходил в храм Иерусалимский и искал среди младенцев и отцов Господа. В день, когда это произошло, Святой Дух показал Симеону Святую Семью.

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Так святой Симеон увидел исполнение пророчества Исаии и стал свидетелем перехода Ветхого Завета в Новый завет.

300-летнее наказание за ошибку обернулось великой радостью и счастьем. С той встречи православная церковь называет святого Симеона – Симеон Богоприимец.

После Сретения Симеон умер с радостью и молитвой.

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Вдова Анна-Пророчица

Анна-Пророчицу знали в Иерусалиме как великую праведную женщину. Она прожила с мужем всего 7 лет, а когда он умер, не вступала больше в брак. Всю дальнейшую жизнь – почти 60 лет – она не выходила из храма, служила Богу постом и молитвой.

Анна-Пророчица тоже узнала младенца Иисуса, подошла вместе со святым Симеоном, прославила младенца, как долгожданного Спасителя, и рассказала о Нем в Иерусалиме.

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Именно в память этой встречи и празднуется Сретение Господне – как встреча Ветхого Завета с Новым Заветом.

Главная молитва Сретения Господня

Слова Симеона Богоприемца стали главной молитвой Сретения и называются "Песнь Симеона Богоприемца":

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром,

ибо видели очи мои спасение Твое,

которое Ты уготовал пред лицом всех народов,

свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

Тропарь Сретению Господню

Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш,

просвещаяй сущия во тьме.

Веселися и ты, старче праведный,

приемый во объятия Свободителя душ наших,

дарующаго нам воскресение.

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