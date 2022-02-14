Когда Сретение Господне 2022: удивительная история и главная молитва праздника

Сретение переводится как "представление" или "встреча".

15 февраля 2022 года православная церковь празднует великий праздник Сретение Господне.

Сретение переводится как "представление" или "встреча". На 40-й день от рождения Дева Мария и Иосиф Обручник принесли в Иерусалимский храм младенца Иисуса, где их встретили святой Симеон Богоприимец и вдова Анна-пророчица.

Величие праздника заключается в том, что этот день является переходом от Ветхого завета к Новому.

Что удивительного произошло в этот день — читайте на сайте ТСН.ua.

Сретение Господне: история

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Сретение Господне подробно описывает вторая глава Евангелия от Луки.

Согласно закону Моисея, все еврейские отцы на 40 день после рождения первенца приносили его в Иерусалимский храм на благословение – посвящение Господу. Приносили также и благодарение Богу в виде жертвенных птиц или животных.

Святая Семья пришла в Иерусалим из Назарета, чтобы выполнить все по закону. Из-за бедности они принесли самое простое пожертвование – двух птенцов голубей.

Возле Иерусалимского храма их ждали чрезвычайные люди – святой праведный Симеон Богоприимец и старушка вдова Анна-пророчица.

Святой Симеон взял младенца на руки и благословил словами из Книги пророка Исаии:

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром,

ибо видели очи мои спасение Твое,

которое Ты уготовал пред лицом всех народов,

свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

После этого Симеон Богоприимец пророчествовал Божией Матери о страданиях и крестной смерти Ее Сына:

"Вот назначен Этот многим на падение и вставание в Израиле, и в знак спора, и меч душу прошьет самой тебе, чтобы открылись мысли сердец многих".

Это пророчество отражает икона Божией Матери "Смягчение злых сердец" ("Семистрельная").

Симеон Богоприимец ждал Христа 300 лет

Старец Симеон Богоприимец был одним из 70 переводчиков Ветхого Завета по еврейскому языку на греческий. Когда Симеон переводил пророчества Исаии о том, что “Се, Дева во чреве начнет и родит Сына, и даст имя Ему Эммануил”, Симеон начал переводить, как “Женщина во чреве….”

В этот же момент предстал перед нами Ангел Господень, остановив его руку, и предсказывал, что из-за такого свободного истолкования пророческих текстов он будет наказан — он не умрет, пока собственными глазами не увидит младенца Иисуса и Деву Марию и исполнение пророчеств Исаии.

Святой Симеон ждал этой встречи более 300 лет. Каждый день он приходил в храм Иерусалимский и искал среди младенцев и отцов Господа. В день, когда это произошло, Святой Дух показал Симеону Святую Семью.

Так святой Симеон увидел исполнение пророчества Исаии и стал свидетелем перехода Ветхого Завета в Новый завет.

300-летнее наказание за ошибку обернулось великой радостью и счастьем. С той встречи православная церковь называет святого Симеона – Симеон Богоприимец.

После Сретения Симеон умер с радостью и молитвой.

Вдова Анна-Пророчица

Анна-Пророчицу знали в Иерусалиме как великую праведную женщину. Она прожила с мужем всего 7 лет, а когда он умер, не вступала больше в брак. Всю дальнейшую жизнь – почти 60 лет – она не выходила из храма, служила Богу постом и молитвой.

Анна-Пророчица тоже узнала младенца Иисуса, подошла вместе со святым Симеоном, прославила младенца, как долгожданного Спасителя, и рассказала о Нем в Иерусалиме.

Именно в память этой встречи и празднуется Сретение Господне – как встреча Ветхого Завета с Новым Заветом.

Главная молитва Сретения Господня

Слова Симеона Богоприемца стали главной молитвой Сретения и называются "Песнь Симеона Богоприемца":

"Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыка, по слову Твоему, с миром,

ибо видели очи мои спасение Твое,

которое Ты уготовал пред лицом всех народов,

свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля".

Тропарь Сретению Господню

Тебе бо возсия Солнце правды, Христос Бог наш,

просвещаяй сущия во тьме.

Веселися и ты, старче праведный,

приемый во объятия Свободителя душ наших,

дарующаго нам воскресение.

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