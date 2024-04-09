Когда США окажут помощь Украине: громкое заявление Зеленского всколыхнуло мир

Украине нужна поддержка от США и как можно скорее. Президент Владимир Зеленский в очередной раз высказался об американской помощи. По его словам, без нее Украине придется отступать на фронте. Конгресс уже якобы на финишной прямой и может буквально на этой неделе выделить средства, но есть одно "но".

О чем предупредил Зеленский, как власти собираются вернуть внимание американцев к Украине и как президентская гонка в США подрывает боеспособность ВСУ? Подробности рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Украине будет тяжело?

Без помощи Украине "будет трудно не только победить, а устоять". Такую неожиданно жесткую и прямую оценку ситуации дал президент Владимир Зеленский. Признаться об этом президент позволил себе амбассадорам благотворительного проекта United 24. Зеленский попросил их донести это мнение до своих сторонников в США, чтобы те снова обратили внимание на Украину.

Что имел в виду Зеленский?

"Нет win, но even to stay". Что имел в виду Зеленский? ВСУ будут вынуждены отступать? Или Украине вообще будет тяжело устоять как государству? О чем идет речь? Скорее всего, речь идет о ситуации на фронте. Без американской помощи ВСУ спустя некоторое время не смогут не только освобождать украинскую землю от захватчиков, но и держать текущую линию фронта. Именно об этом Зеленский говорил во время своих предыдущих интервью на прошлой и позапрошлой неделе, поэтому думаем, что ситуация в корне не изменилась.

Добавляют масла в огонь пессимизма и опасений и западные СМИ. "Похоже, что у Зеленского есть плохой и очень плохой сценарий войны" — 6 апреля написали в Washington Post. 8 апреля в The Economist убеждают, что Путин хочет превратить Харьков в "серую зону", или даже захватить город. Украина может остаться без помощи из-за Джонсона и Трампа! Но так ли плохо, как пишут западные медийщики?

Помощь нужна как "кислород"

Украине, как кислород, необходима помощь от партнеров, особенно от США. И сравнение с кислородом здесь не случайно, потому что самый дефицит на фронте — это артиллерийские снаряды. Какой бы ни была крепкая оборона, без поддержки артиллерии ее шаг за шагом разобьет враждебность. По оценке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, кое-где враг имеет шестикратное преимущество в количестве артснарядов.



“Опыт прошлых месяцев и недель свидетельствует, что враг значительно нарастил активность авиации, применяет КАБы – управляемые авиабомбы, разрушающие наши позиции. Кроме того, враг ведет плотный артиллерийский и минометный огонь. Еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло соотношение около 6:1”.

В настоящее время ВСУ вынуждены компенсировать снарядный голод дронами. Специалисты портала tochnyi.info презентовали классное исследование, где на нескольких графиках сравнили, как часто и почему Россия и Украина применяют FPV-дроны. Так вот пик использования дронов в ВСУ пришелся на январь 2024 года на Донетчину и потребности в малых "камикадзе" постепенно растут и дальше по всему фронту.

Есть и другие интересные детали, в том числе какие цели выбирает враг, а какие ВСУ. С ноября 2023 года ВС РФ опережают ВСУ по количеству FPV-дронов, использовавшихся против пехоты. По наблюдениям исследователей, основная цель россиян – траншеи и блиндажи украинцев. В ноябре 2023 по этому показателю ВС РФ опережали ВСУ, вы только представьте, в 40 раз. Этот разрыв постепенно уменьшается — ВСУ все чаще получают по укреплениям врага; Украинцы же бьют по технике и преимущество здесь поразительное — втрое.

Но дронами артиллерию не заменишь и об этом откровенно говорят военные. За зиму их в армии стало больше, но изменить ситуацию в корне они не могут.

“FPV-дрон несет меньшее количество взрывчатки, и мы должны дополнять друг друга. Оперативное командование, которое видит картину боя, должно иметь под рукой все средства поражения и иметь объединенное огневое влияние”, — сказал заместитель командира батальона ударных БпАК “Ахиллес” 92-й ОШБ Олесь Маляревич.

Без США не обойтись

Соглашаются с этим и военные эксперты, повторяя, что дроны и артиллерия вообще-то имеют схожие, но все же разные задачи и работают эффективно, именно дополняя друг друга. Так что без США здесь не обойтись, в частности потому, что в 2023 году именно Америка была одним из лидеров в этом вопросе, передав Украине более двух миллионов снарядов разных калибров, пишет издание Defense Express:

“Относительно артиллерии – еще 56 единиц 155-мм артсистем (в общей сложности 198), к которым 2300 высокоточных, 996 тысяч обычных снарядов, а также 31 тысячу снарядов дистанционного минирования RAAM. Было передано 36 единиц 105-мм гаубиц (в общей сложности 72), к ним 620 тысяч боеприпасов.

Поставлялись боеприпасы и в советские артиллерийские системы: 10 тысяч в калибре 203-мм, 155 тысяч 152-мм, 40 тысяч 130-мм, 20 тысяч 122-мм и 10 тысяч боеприпасов в "Граду". В 2023 году от США было передано 17 120-мм минометов, 112 — 81-мм, а также 48 60-мм, к ним 255 тысяч мин”.

Почему помощь США так важна?

Стоит отметить, что Германия, являющаяся второй страной по объемам помощи Украине и передавшая много бронированной техники и танков, точных цифр по снарядам не называет. Известно только их приблизительное количество и наименование, но эта цифра явно меньше.

68 000 снарядов калибра 155 мм

боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II

20 872 снаряда калибра 155 мм дымовые/осветительные

155-мм высокоточные управляемые боеприпасы* (SMArt, VULCANO)

Короче, без США здесь никак, но законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов, за который уже проголосовали в Сенате, до сих пор даже не вынесли на голосование в Палате представителей. Не делает это уже одиозный для Украины персонаж спикер Палаты Майк Джонсон. Объясняют это все по-разному, но большинство обвиняет республиканца Джонсона именно в подыгрыше Трампа, который через год может во второй раз стать президентом США, а значит "вспомнит доброту и уступчивость" Джонсону. А сам Трамп, как известно, наконец-то "снял маску" и признался, что легко бы обменял украинские территории на мир с РФ.



У Дональда Трампа есть план, как закончить войну России в Украине, если он вернется в Белый дом. Об этом написала Washington Post, ссылаясь на анонимные информированные источники.

Знакомые с планом собеседники газеты рассказали, что Трамп планирует оказать давление на Киев и заставить Украину отказаться от части своей территории, включая Крым и Донбасс.

Внешнеполитические советники и стратеги, поддерживающие Трампа, выступают против дальнейшего расширения НАТО (по сути, против вступления Украины в организацию) и считают, что Вашингтону нужно нивелировать угрозы интересам США со стороны Китая и предотвратить дальнейший рост зависимости России от Китая в военной, промышленной и экономической сфере, пишет Washington Post.

Кстати, у Трампа эти слухи опровергли.

Исторический шанс

Но вернемся в Конгресс. 9 апреля там выходят из каникул, а значит, наконец-то могут вынести помощь на голосование. Сенаторша от республиканцев Джонни Эрнс уверена, что депутаты справятся за ближайшие недели.



Конгресс проголосует за пакет помощи для Украины в течение следующих нескольких недель — такое мнение в эксклюзивном интервью Радио Свобода высказала Джонни Эрнст, сенатор США от Республиканской партии во время визита в Киев. В настоящее время документ на рассмотрении в Палате представителей. Там, по словам сенаторки, в него внесут несколько поправок.

“Как только Палата примет эти изменения, законопроект снова вернется в Сенат. Я ожидаю, что это произойдет в течение нескольких следующих недель, и мы будем очень упорно работать, чтобы обеспечить прохождение пакета помощи”, — сказала она.

США дадут Украине кредит?

О каких правках идет речь – догадаться легко. Часть республиканцев, в том числе Джонсон, готовы пойти на выделение средств Украины, а на кредит. Об этом когда-то бормотал и Трамп.

В США считают, что этот сценарий может стать оптимальным. Такой сценарий не исключает и Зеленский. В Офисе президента делают ставку на скорость и своевременность, поэтому другие условия идут на второй план.



Рассматривается очень много вариантов. Один сенатор недавно был. И он говорит: А ты согласишься на кредитные деньги? Если деньги кредитные, или ты не получишь? Я говорю: "А для чего эти выборы, если нет выбора?" Мы согласимся на любой вариант. Я вам скажу больше, если бы вы предложили Украине дать пакет в кредит сегодня, или бесплатно все через год, то мы сказали бы только сегодня. Здесь нет выбора. Наш выбор – выжить и победить. Мы это пытаемся делать разными путями”, — сообщил Зеленский.

Если и с “кредитом” не получится, в Конгрессе еще есть несколько лазейок: петиции о внесении законопроекта на голосование в обход неуступчивого Джонсона, или даже его освобождения от должности. Как пишут СМИ, оба сценария "на столе", но на который пойдут в Вашингтоне и поможет ли это Украине быстро получить необходимое, никто не знает.

Украине не хватает ракет в ПВО

В то же время Зеленский предупредил, что Украине не хватает еще и ракет к ПВО. Россия усилила атаки на энергетику, готовит новую мобилизацию и наступление к началу лета. Украина же вынуждена выбирать, какие объекты ей защищать, а какие нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Где помощь от США?! Громкое заявление Зеленского, всколыхнувшее мир!

Читайте ведущие новости дня: