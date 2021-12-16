Когда стартует программа, как получить и где потратить средства: все, что известно о выплате за вакцинацию

Когда стартует программа, как получить и где потратить средства: все, что известно о выплате за вакцинацию

Для всех украинцев услуга станет доступна с 19 декабря.

Уже на этой неделе вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить 1000 грн от государства. Эта программа, инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшего во время пандемии коронавируса.

Все, что известно о программе "еПоддержка", разбирался ТСН.ua.

Как сообщает Министерство экономики, участниками пилотного проекта по состоянию на 16 декабря стали 1,2 миллиона украинцев. Всего на участие для выплаты 1000 гривен записалось 3,2 миллиона граждан Украины. Для того чтобы получить выплату в этом году, необходимо успеть подать соответствующую заявку до 29 декабря.

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Кто может получить денежную помощь

Совершеннолетние граждане Украины. Кто получил две дозы вакцины (полный курс). Имеют "зеленый" COVID-сертификат в приложении "Дії" Оформил специальную банковскую карточку "поддержка".

Кто не может получить 1000 гривен

Иностранные граждане. Кто не получил две дозы вакцины Если вакцинировались за границей. Лица, младше 18 лет. Лица, имеющие у "Дії" желтый ковид-сертификат.

Когда стартует

Государственная программа "еПоддержка" стартует уже в это воскресенье, 19 декабря. Средства на карточки украинцев поступят 10 дней после старта программы.

Как это работает

Каждый бизнес имеет свой МСС-код, он выдается банком и указывает категорию, в которой предоставляются услуги. Поэтому рассчитаться можно только за определенную категорию товаров.

Оплата не производится, если бизнес зарегистрирован в другой категории.

Для участия в программе требуется специальная карта, которую можно оформить в одном из банков-партнеров.

Эта карточка будет сразу запрограммирована на расходы только в категориях бизнесов, которые больше всего пострадали от карантина, поэтому тысяча зачислится только на нее.

Как оформить карточку "еПоддержка"

Получить карту можно как онлайн, так и офлайн. Если хотите оформить онлайн, загрузите приложение банка, через которое хотите получить 1000 гривен, и оформите карту "еПоддержка".

Если — офлайн, зайдите в физическое отделение и попросите оформить карточку "еПоддержка ".

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Сколько стоит банковская карта

Виртуальная карта для выплаты средств за вакцинацию бесплатна.

В течение какого времени можно подать заявку

На получение 1000 гривен заявку можно подать до конца срока действия программы, то есть до 18 декабря 2022 года.

Как получить выплату за вакцинацию:

Оформите специальную карту "еПоддержка" в одном из банков-партнеров. Каждый день к проекту будут присоединяться новые. Открыть можно будет и онлайн, и офлайн. Получить деньги на обычную карту нельзя.

Загрузите приложение "Дія" и авторизуйтесь.

Убедитесь, что у вас есть "зеленый" сертификат в приложении "Дія". Как отмечают: сертификат из портала "Дія" или бумажный от семейного врача не подходят. Получить COVID-сертификат в приложении "Дія" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой.

Получить COVID-сертификат в приложении "Дія" сейчас можно как с ID-картой, так и с паспортом-книжкой. Зайдите в раздел Услуги и выберите Поддержка.

Выберите для выплаты карту "еПоддержка" и ждите поступления денег.

Банки-партнеры

Чтобы получить обещанные средства, вам нужно быть клиентом одного из банков-партнеров или готовым открыть в них новый счет. Банками партнерами в рамках государственной программы являются:

А-банк,

Альфа-банк,

Монобанк,

ПриватБанк,

Укргазбанк.

В ближайшее время список банков пополнится. Замечают, что если вы захотели изменить банк, то это можно сделать до момента отправки заявления. После подачи заявления изменить банк невозможно. Также после успешной отправки заявления вы не сможете отозвать обратно.

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За сколько времени нужно использовать средства

На расход 1000 грн есть 4 месяца с момента их зачисления на карту. Неизрасходованные средства после указанного периода вернутся в государственный бюджет.

Куда можно потратить средства

Железнодорожные билеты в пределах Украины

Авиабилеты в пределах Украины

Кинотеатры

Театры

Музеи

Выставочные

центры

Концерты

Спортзалы

Книжные магазины

Напомним, эта услуга уже стала доступна клиентам "Монобанка". С четверга, 16 декабря, COVID-вакцинированные украинцы, подавшие заявки на тестирование выплат в "Дії", начали получать "тысячу за вакцинацию".

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