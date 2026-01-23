Когда стартует встреча Украины, США и России в Абу-Даби: известно время

Украина, США, Россия / © ТСН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Трехсторонняя встреча с участием представителей Украины, США и России в Абу-Даби (ОАЭ) начнется 23 января вечером.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в Офисе президента Украины.

Заметим, трехсторонние переговоры в Абу-Даби продлятся в течение двух дней — 23 и 24 января.

Реклама

Встреча в Абу-Даби была инициирована Вашингтоном. Это будут первые трехсторонние переговоры украинских, американских и российских представителей.

Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, в состав также вошли руководитель ОП Кирилл Буданов, первый заместитель руководителя ОП Сергей Кислица, глава фракции «Слуга народа» и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов. Российскую группу представляет начальник ГРУ Игорь Костюков.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, на переговорах в Абу-Даби главной темой станет будущее Донбасса. Также он назвал позитивной встречу с президентом США Дональдом Трампом в Давосе, где обсудили усиление ПВО.