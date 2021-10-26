Когда стрелки часов в Украине оставят в покое и какой часовой пояс – оптимальный

Когда стрелки часов в Украине оставят в покое и какой часовой пояс – оптимальный

В ночь на воскресенье стрелки часов украинцам снова нужно перевести.

В эти выходные украинцы в очередной раз переведут стрелки часов. Оставить их в покое депутаты уже пытались весной, но провалили голосование. Хотя вместе со специалистами из разных отраслей и сошлись на том, что одно время для здоровья украинцев более полезно, чем его регулярная смена. Теперь пытаются определить, какой же из двух часовых поясов более предпочтителен.

О том, когда Украине ждать постоянного времени и если да, то на каком могут остановить вечный перевод — 26 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, скорее всего, прежде чем снова вынести законопроект в сессионный зал, за что голосовать будут решать в комитете по экономическому развитию. Там, говорит его глава, продолжаются оживленные дискуссии. Одним из ключевых политических преимуществ последнего называют отличный от России часовой пояс.

Зимний часовой пояс, или как его называют в мире Гринвич +2 — более естественный для нас - считают и метеорологи, хотя признают, что комфортен он не для всех украинских регионов.

Дважды в год в Украине мы переводим стрелки в последние 40 лет. Раньше это делали для выгоды промышленности – сейчас это преимущество мизерное, и ежегодно только уменьшается. Отказаться от смены времени по сезону пытались и в ЕС, но эта попытка провалилась, поэтому правительствам стран разрешили определяться по своему усмотрению.

Зимнее или летнее – ждать ли стабильного времени и на каком могут остановиться| Новости Украины

Часть из них между зимним и летним, как более комфортный для себя, определяет именно летний. Такое решение уже приняла Польша. Предпочитают его Австрия, Германия и Франция. Но, в отличие от этих стран, исследований о пожеланиях украинцев относительно часового пояса не проводили. Какой бы пояс мы ни выбрали, экономисты советуют обсудить решение с Евросоюзом.

"Иначе начнется логистический хаос. Чрезвычайно важно, чтобы был достаточно значительный промежуток времени подготовиться и ввести это, иначе одни не смогут въехать, а другие уехать из страны. Надо согласовать не просто со странами, а соответствующими транспортными узлами", — объясняет экономист Борис Кушнирук.



В ночь на воскресенье стрелки часов нам снова нужно перевести. А при этом еще раз перенастроить свои биологические часы.

"Человек становится раздражительным, вялым, или не досыпает, или пересыпает. Поэтому мы всегда сбалансированно питаемся, всегда имеем физические нагрузки, всегда имеем достаточное количество сна", — предостерегает фитнес-тренер Влада Рыжоголовая.

Адаптация, говорят специалисты, продлится до недели, в зависимости от особенностей организма. В Верховной Раде не исключают, что этот перевод может стать последним.



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