Когда Украина начнет контрнаступление и поможет ли России мобилизация: прогноз Жданова

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Украина не пойдет в контрнаступление во время того, как Бахмуте продолжаются жестокие бои с российскими оккупантами.

Об этом он сказал в интервью ТСН.ua.

"Дело в том, что по состоянию на сегодняшний день на территории Украины находится примерно 400 тысяч оккупантов. Остальные участки фронта тоже численно усилены. Я бы не сказал, что они там очень укомплектованы техникой и вооружением. Действительно у них кадровые и профессиональные военные сосредоточены на Бахмутском направлении. Остальные — это мобилизованные, которые не проявляют особой активности. Они что-то попробовали на Луганщине, но не получилось. На Запорожье они переходят к обороне, создают укрепрайоны с опорой на Мелитополь", — пояснил военный эксперт.

Жданов считает, что Генштаб ВСУ готовит новые подразделения для проведения контрнаступления.

"Генштаб, как я понимаю, имеет две группировки. Те, которые обороняются и те, которые формируются для контрнаступления. И это очень правильно с точки зрения планирования боевых действий. Потому что контрнаступление нужно проводить свежими силами. А обороняющиеся они могут поддержать контрнаступление. Чем больше мы нанесем потерь сегодня, тем меньше будет работы потом. РФ достигла своих мобилизационных ресурсов. Вряд ли они смогут сразу мобилизовать еще 100 тысяч человек", — пояснил он.

Эксперт отметил, что ВСУ в конце апреля в начале мая могут быть готовы к контрнаступлению.

"К этому времени мы должны получить ту технику, которую нам обещали. На следующем "Рамштайне" мы тоже можем услышать увеличение поставок оружия", — сказал Олег Жданов.

Бои за Бахмут

В городе Бахмут Донецкой области уже несколько месяцев продолжаются кровопролитные бои. Позиции ВСУ штурмуют российская оккупационная армия, наемники из ЧВК "Вагнер" и боевики фейковых "ЛНР/ДНР".

Представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что командование не принимало решения об отводе войск из города Бахмута, которое неистово штурмуют опытнейшие наемники ППК "Вагнера".

Российские оккупанты пытаются окружить Бахмут, прорвать линию обороны с северных окраин города. Враг также усилил наступление на Богдановку, села в пригороде Бахмута и обстреливает ведущую из города трассу. Ситуация в городе очень тяжелая.

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